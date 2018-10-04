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Annelik kışın daha bir zor

Kış bebekleri için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

04 Ekim 2018 Perşembe 18:36
Annelik kışın daha bir zor


Kışın bebeklerin bakımı daha bir özen ister. Onlar diğer mevsimlerdeki gibi beslenmeyle sağlıklı bir gelişim sağlayamaz. Doyurun, uyutun fakat günün belli saatlerinde onu illâ evde evin ısıtılmış ister istemez doğal sağlıklı ortamını kaybetmiş havasında tutmayın. Dışarı çıkarın fakat kalabalık-kapalı alanlarda vakit geçirmek yerine açık temiz havada olma imkânı sağlayın. Yazın olduğu kadar dışarıda koşup oynamak, kışın kolay olmasa da vakit geçirmek, eğlenmek için karı, yağmuru bile vesile edebilirsiniz.

Hasta kişilere yakın olmayın. Öksüren, burnu akan ziyaretçileri kabul etmeyin. Henüz yuvaya gitmeyen, oyun gruplarına katılmayan çocuğunuzla tanımadığınız kalabalıkların içinde bulunmamaya çalışın.

Bol sıvı için, taze meyve-sebze yiyin. Sağlıklılığınızı devam ettirmek için yediğinize, içtiğinize dikkat edin.

Kış ishallerine de dikkat etmek gerekir. Viral etkenler bu mevsimde de sık ve kolay bulaşan mide bağırsak enfeksiyonlarına yol açar. Her zamanki gibi temizlik kurallarına uymak önemlidir. Hazırlanışına güvenmediğiniz gıdaları yemeyin, yedirmeyin. Ortak kullanım eşyalarını kullanırken temizliğe azami özen gösterin.

Hava şartlarından evde daha çok vakit geçiren çocuğunuzun televizyon karşısında uzun saatler kalması, bilgisayar oyunları veya dijital ekranlarla bolca zaman harcaması yerine beraber vakit geçirmeye, yapıcı, geliştirici aktivitelerde bulunmaya, sohbet etmeye çaba gösterin.

Evde beraber harcadığınız zamanın artmasını çocuğunuzun ev düzeninin daha aktif bir parçası olması için kullanmaya çalışın. Yemek hazırlığına katın. Sofra kurulmasına yardım talep edin. Evin temizliğine, odasının düzeninin sağlamasına katkı isteyin.

Gün erken kararacağı için çocuğunuz gece uykusuna erken dalmak isteyebilir. Verimli bir gece uykusu uyuyabilmesi için ne erken ne de geç yatması doğru değildir. Bir yaşından büyük çocuk için gece uykusu 19:30-21:30 arasında bir zamanda başlayabilir. İyi bir gece uykusunun ertesi günkü okul başarısına, verimli oyunlar oynamasına, iştahla yemek yemesine olumlu etkisi bilinmelidir. Gündüz uykularını yazın olduğu sıklık ve sürede uyursa gece uykusunda sorun yaşama ihtimali artar. Bazı çocuklar için kış aylarında gündüz uykularını kısaltmak gerekebilir.

Günlük banyolarına yazın olduğu gibi kışın da devam edebilirsiniz. Bu sayede burnu daha az tıkanacak, uyku kalitesi daha iyi olacaktır.

Neler yemeli?

Bu aylarda özellikle çocuklarımızı hastalıklardan korumak için çocuğumuza vereceğimiz vitaminler ve miktarları çok önemli.

Özellikle A vitamini bağışıklık güçlendirici bir etkiye sahiptir. Bunlar savunma sisteminin yardımcı elemanlarındandır. Greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızı lahana, pancar, kırmızı turp, yaban mersini ve böğürtlende bol miktarda karoten vardır. Tüketilen sebze ve meyvelerin mevsimine uygun olması, vücudun ihtiyacının doğal yoldan karşılanmasını sağlayacak ve çocuğun savunma sistemini güçlendirecektir.

C vitamini en çok çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerde bulunmaktadır. Ayrıca zerdeçal ve zencefil C vitamini kaynaklarıdır. Anneannelerimizin ballı zencefil karışımının faydası hepimiz tarafından bilinmektedir. C vitamini depolanan bir vitamin değildir, fazlası vücuttan atılır.

Bağışıklık sisteminin korunması için olmazsa olmazlardan olan E vitamini de kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunmaktadır.

Ülkemizde en yaygın sağlık sorunlarından biri de demir eksikliği anemisidir. Demir eksikliği anemisi hem demir alımının yetersiz kaldığı hem de demir kaybının olduğu durumlarda ortaya çıkabilir. Demir; et, pekmez, ciğer, yumurta, kuru üzüm, bakliyat ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini de savunma sistemi için gerekli vitaminlerdendir. Güneşin çok yakıcı olmadığı saatlerde güneşe çıkmak D vitamini seviyesini normalleştirecektir.

Ayrıca her vesile ile hatırlatıyoruz: Çocukları bulgurla beslerseniz zekâ seviyelerinin artmasına katkıda bulunursunuz. Pirinç pilavı yerine sık sık değişik bulgur pilavları, bulgur çorbaları, bulgurlu dolmalar yapıp sevdirerek çocuklarınızın okul başarısını artırmasına yardımcı olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:36
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