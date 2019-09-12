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"Annelerin yürek yangını, bütün Türkiye tarafından duyulmuştur"

Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç: - "Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını, bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı ve meşru bir eylemdir"- "Annelerinki tam bir hak arama davasıdır. Onları tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na pazartesi günü itibariyle ulaşan dilekçeler var. Bu dilekçelerde kurumumuzdan, HDP aracılığıyla PKK'nın eline düşürülen çocuklarının, annelerine ulaştırılması için yapılmış müracaatlar var. Bu müracaatı inceliyoruz"- "Bize yapılan başvuru üzerine neler yapacağımızı önümüzdeki günlerde kamu oyuna duyuracağız"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
"Annelerin yürek yangını, bütün Türkiye tarafından duyulmuştur"

GAZİANTEP (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını, bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı ve meşru bir eylemdir." dedi.

Malkoç, Gaziantep'te kamu denetçileri Sadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak ve Arif Dülger ile düzenlediği basın toplantısında, kurumlarının devletle halk arasındaki ilişkisinin sağlıklı şekilde sürdürülmesini, sorunların mahkemeye gidilmeden çözülmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Halkın avukatlığı görevini yürüttüklerini, önemli mesafe aldıklarını, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında verdikleri tavsiye kararlarıyla idareye yol gösterdiklerini, danışmanlık yaptıklarını dile getiren Malkoç, "Vatandaşa avukatlık yaparken idareye de rehberlik yapıyoruz." dedi.

Malkoç, toplumda hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalıştıklarını belirterek, "Halkımız bizi tanıdıkça seviyor. Sevdikçe müracaatları artıyor. Verdiğimiz kararlar da kamu hizmeti sunan idareler tarafından yerine getiriliyor." diye konuştu.

Avrupa'da yaşayan 10 milyona yakın Türk vatandaşıyla ilgili de çalışmalarının olduğunu aktaran Malkoç, özellikle Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi yoğun Türk nüfusun bulunduğu ülkelere giderek sivil toplum kuruluşlarını o ülkelerin ombudsmanlarıyla buluşturduklarını ve onlara destek sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Malkoç, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak ana görevimiz idareyi denetlemek, yol göstermek, yardımcı olmak. Bizim yaptığımız görev vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek. Her konuda bize talep gelebiliyor. Annelerin çocuklarına kavuşmak için, çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için yaptıkları eylem çok anlamlı, değerli bir eylemdir. Anne yüreği, elbette çocuğuna kavuşma arzusu, isteği en masum, en makul, en doğru istek. Türkiye'nin bu noktada tek yürek ve tek ses olması fevkalade önemli. Bu annelerinki tam bir hak arama davasıdır. Onları tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na pazartesi günü itibariyle ulaşan dilekçeler var. Bu dilekçelerde kurumumuzdan, HDP aracılığıyla PKK'nın eline düşürülen çocuklarının, annelerine ulaştırılması için yapılmış müracaatlar var. Bu müracaatı inceliyoruz. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapacağımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız. Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını, bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı ve meşru bir eylemdir."

Toplantıda, kamu denetçileri Kalkan, Tunçak ve Dülger de sorumlu oldukları alanlardaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
  1. Diyarbakır'daki anneler
  2. Gaziantep
  3. HDP
  4. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
  5. Kamu Denetçiliği Kurumu

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