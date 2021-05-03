Annelerin hediyeleri ve bayramlıklar internetten alınacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncel, Anneler Günü’nün ikinci kez salgının gölgesinde kutlanacağını belirtti.

Hediyeler kargoyla gönderilecek

Öncel, “Aynı evde yaşamıyorsak tam kapanma nedeniyle annelerimizi ziyaret edemeyecek, ellerini öpemeyeceğiz. Karınca kararınca bu özel günün anısına hediyelerimizi alışveriş sitelerinden ya da online pazar yerlerinden sipariş edip kargoyla göndereceğiz.” dedi.

Cirolar artacak

Annelere hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, giyim ve elektronik ürünlerinin tercih edildiğini dile getiren Öncel, “Bu yıl da benzer bir dağılımın olacağını söyleyebiliriz. Önceki yıllardaki deneyimlerimiz ve gözlemlerimizden Anneler Günü alışverişinin perakende cirolarına ortalamada yüzde 30 katkı yaptığını biliyoruz. Bazı kategorilerde bu oran yüzde 100’e yaklaşıyor” diye konuştu.

Yeni rekor gelebilir

Bu yıl Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nın arka arkaya denk geldiğini anımsatan Öncel, şunları kaydetti: “9 Mayıs’taki Anneler Günü’nün ardından 13 Mayıs’ta Ramazan Bayramı başlayacak. Salgın önlemleri nedeniyle AVM ve cadde mağazaları kapalı olduğu için hediyelik alışverişinde online kanallar neredeyse tek seçenek gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde e-ticarette çok ciddi bir artış bekliyoruz. Geçen yıl Anneler Günü ve Ramazan Bayramı alışverişinin de etkisiyle e-ticaret rekoru kırılmıştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Mayıs 2020’de internetten kartlı ödemenin toplam kartlı ödeme içindeki payı yüzde 25’in üzerine çıkmıştı. Mayıs ayının ilk yarısını tam kapanmayla geçireceğimiz için oranın bu yıl daha da artacağını yani yeni bir rekor gelebileceğini tahmin ediyoruz.”

Kritik tavsiye

Öncel, geçen yıl kapanma döneminde online siparişlerin tesliminde ciddi sorunlar yaşandığına işaret etti. Lojistik ağının genişlediğini ve ‘esnaf kurye’ adıyla 5-6 bin kişinin kendi araçlarıyla sisteme dahil olduğunu ifade etti. Öncel, herhangi bir tatsız sürprizle karşılaşmamak için Anneler Günü ve bayram için hediyelik almayı planlayanların kararlarını bir an önce vermeleri; alışverişlerini olabildiğince erken yapmaları önerisinde bulundu.