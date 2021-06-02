Annelerin Diyarbakır’da yaktığı ateş, Suriye’de! PKK’ya isyan başlattı

Hasan Eğrigöz Ankara

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, teröristlerin sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan halkın protestoları isyana dönüştü. Münbiç ilçe merkezinde başlayan gösteriler, Münbiç kırsalına da sıçrarken ilçenin doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen merkezde seslerini duyurmak için harekete geçti.

İlçe merkezinin Halep yolundaki girişinde bulunan Kaddaf kontrol sivilleri durdurmak isteyen YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu, 1 genç yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Daha da öfkelenen protestocular, kontrol noktasını ve araçları yakarak terör örgütüne karşılık verdi.

Olaylar kontrolden çıktı

Olayların kontrolden çıkması üzerine Rusya ve Esed rejiminden bir heyet, ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmek üzere Münbiç’e gitti. Heyetin ilçedeki Ebu Said aşireti lideri Şeyh İbrahim Şelaş ve 4 aşiret lideriyle daha görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Terör örgütünün, nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını zorla silahlı kadrosuna katması üzeri başlayan gösterilerde halk kepenk kapatarak da örgüte tepki gösterdi.

Terör örgütü ise halkın öfkesini önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirdi.

Terör örgütü, Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de Arap çocukları zorla kadrolarına katıyor.

Eylemleri, önce ülkenin farklı kentlerine, ardından ülke sınırlarını aşarak Almanya’ya ve en son Suriye’ye sıçrayan Diyarbakır Anneleri ise Suriye’de başlayan isyanın başlangıç olduğunu, bunların terör örgütünün iyi günleri olduğunu söyledi.

639 gündür Diyarbakır HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerden Türkan Mutlu, “Evlat nöbetine başladığımız ilk günden beri, umudumuz her geçen gün artıyor. Çocuklarımızı almadan da bir yere ayrılmayacağız. HDP’nin ve terör örgütü PKK’nın nasıl zor durumda olduğunu biliyoruz. Evlat nöbeti günden güne büyüyor. Türkiye, Almanya’dan sonra Suriye’de de başladı. Kimsenin çocuğu PKK’nın değil. HDP artık kandıramıyor, PKK’da artık kaçıramayacak. Eylemimiz insanları aydınlattı” dedi.

Bunlar daha iyi günleri

7 yıl önce 15 yaşında kaçırılan kızı Songül için evlat nöbeti tutan acılı anne Fatma Akkuş ise, şunları söyledi: “Evlat nöbetiyle anladık ki PKK mağduru anneler hiç de az değilmiş. PKK, sadece Türkiye’de değil birçok ülkede annelerin ocağına ateş düşürmüş. Geldiğimiz ilk gün Kandil’i başlarına yıkacağız dedik. HDP/PKK’ya karşı Diyarbakır’da yakılan ateş, Şırnak, Van, Hakkari, İzmir ve daha birçok ilde devam ediyor. Almanya’da da sürüyor. Şimdi de Suriye’de başladı. Daha bunlar Kandil’in iyi günleri. Annelerin mücadelesi hepsinin nefesini kesecek.”