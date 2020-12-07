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Gündem Annelerin acısı HDP binasında başladı
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Annelerin acısı HDP binasında başladı

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 462 gündür devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:56:00 -
Annelerin acısı HDP binasında başladı

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 462 gündür devam ediyor. Akit'e konuşan anneler, eylemdeki annelerin sayısı arttıkça olumlu sonuçların da artacağını belirterek, evladı kaçırılan tüm anneleri nöbete çağırdı. Sekiz yıl önce 13 yaşındayken PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan kızı Şerima için evlat nöbetini sürdüren anne Nazlı Sancar, "Kaç eve, kaç annenin yüreğine ateş düşürdüler sayısı bile belli değil. Bizi bu duruma düşürenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için Bursa'dan gelerek eylem yapan anne Türkan Mutlu da, "Kızımın elinden kalemi aldılar, silah verdiler, onu ölüme gönderdiler. Kızım buradan dağa gitti. Çocuklarımız HDP'ye geldiler, buradan götürüldüler. Tüm annelerin acısı burada başladı. Evlatlarımız nasıl ki buradan gittiyse, biz de onları buradan alacağız. Çocuklarımız gelene kadar evlat nöbetine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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