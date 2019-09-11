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Annelere tehdit, HDP'ye ayar! Eylemler PKK'yı çıldırttı

PKK'nın sözde yöneticilerinde Mustafa Karasu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü tarafından kaçırılan evlatlarını isteyen aileleri provokotörlükle suçladı. PKK elebaşı Karasu, ‘anneleri anlıyoruz’ diyen HDP’lileri ‘meşruiyet sağlıyorsunuz’ diye azarladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:00
Annelere tehdit, HDP'ye ayar! Eylemler PKK'yı çıldırttı

Terör örgütü PKK, çocuklarını zorla dağa kaçırdığı anneleri tehdit etti. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, annelerin ‘Evlat Nöbeti’ni ‘özel savaş aracı’ olduğunu ileri sürdü. Ailelerin eylemini ‘provokasyon ve komplo’ olarak nitelendiren Karasu, HDP’nin bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğinin adeta direktifini de verdi. Karasu, “Bazı HDP’lilerin ‘bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok’ demesi yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur. Kürt halkının özgürlük savaşına karşı özel savaş aracı olarak kullanılmalarının nesini anlayacağız. Anlayışla karşılarsak o zaman bu aileler üzerinden yürütülmek istenen kirli özel savaş politikalarına meşruiyet kazandırılmış olunur” dedi. Terörist Karasu, “HDP’nin anlayacağı tek şey var, o da bu ailelerin özel savaş planlaması ve oyunları temelinde oraya gönderildiğidir” ifadesini kullandı.

Grup Başkanvekili açıklama yapmıştı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Orada oturan anneleri ve babaları çok iyi anlıyoruz. O konuda en ufak hiçbir şüphemiz yok. Çünkü bizim mücadelemiz bir tek anne ve babanın daha acı çekmemesi içindir” demişti.

Oğlunu intihara sürüklediler

PKK’nın kirli oyununu bozan ‘Evlat Nöbeti’ndeki annelere fiili tehditler de sürüyor. Bir oğlu 11 yaşındayken dağa kaçırılan ve iki oğlu da terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olan anne Remziye Akkoyunlu, PKK’nın kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akkoyunlu, eylemini sonlandırması için PKK’nın cezaevindeki oğlunu intihara sürüklediğini söyledi. Akkoyunlu, “Bir oğluma kavuşmak için burada feryat ederken, PKK beni diğeri ile sınamaya kalkıyor” dedi.

Uzun namlulu silah dayadılar

Dağa kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde ‘ oturan Mustafa Biçer de PKK’lıların başlarına uzun namlulu silah dayayarak, eyleme katılmamaları için tehdit ettiğini söyledi. Biçer, “HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları’ndan olduklarını söyleyen 3 kişi kafamıza uzun namlulu silah dayadı. Oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize ‘HDP binasına giderseniz önce evladınızı, sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız’ dediler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:00
  1. pkk
  2. mustafa karasu

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