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Kadın - Aile Annelere süt arttırıcı gıda paketi
Kadın - Aile

Annelere süt arttırıcı gıda paketi

Bebek dostu hastane unvanına sahip olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, ‘1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’ kapsamında anne sütünün özendirilmesi için annelere süt artıran besinlerin yer aldığı gıda paketi hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 11:21:00 -
Annelere süt arttırıcı gıda paketi

Bebek dostu hastane unvanına sahip olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, ‘1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’ kapsamında anne sütünün özendirilmesi için annelere süt artıran besinlerin yer aldığı gıda paketi hediye etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF katkılarıyla 1-7 Ekim tarihleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Emzirme Haftası” olarak kabul edilmekte ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bebek dostu hastane unvanına sahip olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, bu bağlamda anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik sağlık bakanlığının öncülüğünde çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor. Doğum hizmetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği hastanede, emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak hastanenin en büyük amacı olarak ön plana çıkıyor.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirmeye yönelik çalışmaları, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesi için görevlendirdiği güncel bilgilerle görev yapan sağlık çalışanlarıyla annelerin her zaman yanında yer alıyor. Hastanede görevli sağlık çalışanları annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda da yardımcı oluyor. .

Bu doğrultuda 'Bebek Dostu Hastane' unvanını geliştirmeye yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Medical Park Gaziantep Hastanesi, ‘Dünya Emzirme Haftası’nda hastanedeki annelere süt artıran besinlerin yer aldığı gıda paketini Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin aracılığı ile takdim etti. Tamamen organik ürünlerin yer aldığı paket anneler tarafından oldukça ilgi gördü.

 

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