Anneler ve babalar dikkat! Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı
Bursa’nin Inegöl ilçesinde elektrik akimina kapilan 6 yasindaki Aden Nur, hastaneye kaldirildi. Minik kızın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Olay, saat 14.00 siralarinda Inegöl’ün Akhisar mahallesi Gürgen Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Prize takili telefonun sarj aletini çikartmak isteyen 6 yasindaki Aden Nur T. 6 bir anda elektrik akimina kapildi. Durumu fark eden ailesinin ihbari üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardindan küçük çocugu Inegöl Devlet Hastanesine kaldirdi.
Çocugun saglik durumunun iyi oldugu ögrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.