Anneler Gününü evladının organlarıyla hayata tutunanlar kutladı

Antalya’da yaşayan Emine Kurnaz 44 günde hem eşini hem de iki evladını kaybetti. Ailesinden yoksun yaşadığı ilk Anneler Gününde, kızı Ayşe’nin organlarıyla hayat bulanların aramasıyla duygulanan anne, "Gururluyum. Ben yalnız değilmişim" dedi.

Kızının kalbinin bağışlandığı ve yine kızıyla aynı ismi taşıyan Ayşe Gültekin’in gönderdiği çiçek ise Emine Kurnaz’ı duygulandırdı. Kurnaz " Çiçeğin kimden geldiğini soran komşularıma bile söyleyemedim gelin bakın dedim" diye konuştu. Anneler gününde kızının mezarını da ziyaret eden anne, pandemi sonrası kızının organlarıyla hayata tutananları tek tek ziyaret edeceğini söyledi.

Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent mahallesinde yaşayan Emine Kurnaz, 27 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında çocukları Ayşe (18) ve Okay Kurnaz’ı (15) kaybetti. Kazadan 44 gün önce hayat arkadaşı Faik Kurnaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 46 yaşındaki Emine Kurnaz ailesinden yoksun ilk Anneler Günü’nü yaşadı.

Kızı Ayşe’nin organlarının nakledildiği kişilerden gelen telefon ve hediyelerle çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten unutmayıp beni hatırlamalarından gurur duydum" dedi.

"Kendimi yalnız sanmıştım"

Anneler gününde yalnız olacağını zannettiğini belirten Kurnaz, "Yalnız zannetmiştim kendimi. Çok kötü olmuştum. Ama yalnız değilmişim. Sağolsunlar. Arayan soranlar oldu. Bu organları alanlar, Van’dan, Trabzon’dan, İstanbul’dan sağolsunlar beni yalnız bırakmadılar. Devlet büyüklerimiz sağolsunlar ziyaretime geldiler. Gerçekten beklemiyordum Anneler Gününün böyle olacağını, yalnız olacağımı zannettim. İlk defa Anneler Gününde çocuklarım yok. Yalnızım sanıyordum ama değilmişim. Beni yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kızının organlarıyla 5 kişininin yaşama tutunduğunu belirten anne Kurnaz, "Kızı Ayşe Kurnaz’ın böbrekleriyle hayat bulan Trabzonlu Cemil Büyükkara (37) ile Van’dan Eyüp Koçak ve en önemlisi Ayşe Gültekin. Çünkü kızımın kalbi var. Benim kızımın ismi de Ayşe idi. Bu benim için daha şey oluyor. Allah’ın takdiri, isim benzerliği. Dün kızı aradı. Konuştuk sağolsun. Dedi annem konuşamıyor. Çok duygusal bu aralar. Senin de sesini duyarsa daha kötü olur annem kusura bakma dedi. Ama bu virüs olayı bittikten sonra gidiceğim yanına. Çünkü kızımın bir parçası var onda. Beni böyle bir günde yalnız bırakmadıkları için sağolsunlar" şeklinde konuştu.

"Mezarlarına gittim"

Anneler günününde kızının kalbini bağışladığı Ayşe Gültekin’den çiçek gelince duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kurnaz, "Anlatılmaz ki, O an ki o duygu anlatılmaz. Ben şu ana kadar, benim 3 tane daha çocuğum var. Oğlum aradı. Kızlarımdan beklerdim aramadılar. İstanbul, Van, Trabzon’dan Türkiye’nin dört bir yanından aradılar. Benim kendi çocuklarım aramadılar. Ama benim çocuklarım gelemedi, ben onlara gittim mezarlarına" diye konuştu.