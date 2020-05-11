Malatya’nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilyurt TV’de yayınlanan Şans Küpü Bilgi Yarışmasının Anneler Günü özel yayını ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar’ın Anneler Günü nedeniyle sunuculuğunu üstlendiği Bilgi Yarışması, keyifli ve neşe dolu anlara sahne oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da katıldığı yarışmada, farklı konu başlıklarından seçilen sorulara doğru cevap verenlere bulaşık makinesi, çay seti, süpürge makinesi ve bisiklet başta olmak üzere birbirinden özel hediyeler gönderildi.

Anne ve anne adaylarının ilgi gösterdikleri yarışmaya katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü tebrik etti ve günlerini kutladı.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ise Sanatçı Murat Kekilli’de yayına bağlanarak, bütün annelerin Anneler Gününü tebrik etti.

Sanatçı Murat Kekilli’nin anne tarafından Malatyalı olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Besteleriyle, şarkılarıyla ve duruşuyla her zaman saygı duyduğumuz, anne tarafında da Malatyalı olan değerli sanatçımız Murat Kekilli’yi ekranlarımızda görmek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Korona virüs salgını nedeniyle zamanını evde çalışarak geçiren değerli sanatçımız, yeni şarkılar ve bestelerle bir kez daha gönülleri feth etmeye hazırlanıyor. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra sizleri memleketiniz Malatya’da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Güzel şarkılarınızı hemşehrilerimizle yeniden buluşturmak isteriz. Sizlere kapımız her zaman açıktır. Mübarek Ramazan ayınızı ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.