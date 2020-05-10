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Aktüel

Anneler günü nedeniyle yaşlı anneler ziyaret edildi

Mersin’in Mut ilçesinde Anneler Günü nedeniyle 100 yaş ve üzeri 4 anneye hediyeleri verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:47:56 -
Anneler günü nedeniyle yaşlı anneler ziyaret edildi

Mersin’in Mut ilçesinde Anneler Günü nedeniyle 100 yaş ve üzeri 4 anneye hediyeleri verildi.


Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken ve Belediye Başkanı Volkan Şeker, Hatice Gün (105), Ayşe Döm (100), Ayşe Çetin (100) ve Fatma Yirik’i (101) evlerinde ziyaret etti.


100 yaşını aşmış annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Köken ve Şeker, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan hediyeleri annelere verdi.


Daha sonra Kaymakam Köken ve Başkan Şeker, ilçedeki şehit annelerini de ziyaret ederek hediyelerini verdi.

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