Anneler Günü e-ticaret alışverişinde beklenti 3,9 milyar TL

İSTANBUL (AA) - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, "2020 yılı Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 3.9 milyar TL. Anneler günü haftasında geçtiğimiz yıllarda 250 lira olan sepet tutarı, bu yıl ise 300 TL'ye yükseldi." dedi.

Anneler Günü alışverişinde bu sene fiziksel mağazaların büyük kısmının kapalı olması tüketicileri online alışverişe yönlendirirken, e-ticarette ciddi büyümeler yaşandı.

Ekmekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan pandemi sürecinde AVM ve mağazaların kapalı olmasının, daha önce online'dan hiç alışveriş yapmamış çok büyük bir kesimi e-ticaretin avantajları ile tanıştırdığını söyledi.

Anneler gününün de bu alışverişe önemli katkı sağladığını aktaran Ekmekçi, şunları söyledi:

"Anneler Günü'ne yaklaştığımız dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60'a varan talep artışı yaşandı. 2020 yılı Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektörün toplam hacim beklentisi 3.9 milyar TL. Anneler günü haftasında geçtiğimiz yıllarda 250 lira olan sepet tutarı, bu yıl ise 300 TL'ye yükseldi. Anneler Günü alışverişleri diğer özel günlerde olduğu gibi 1-2 hafta öncesinden başladı. Geçen senelerden farklı olarak evde daha fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde annelerimize aldığımız hediyeler de farklılık gösterdi.

Evde yemek yapma tercihinin yüzde 80 arttığı bu dönemde, annelerimize de yoğun bir şekilde küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerinin alındığını gözlemledik. Yanımızda olmayan ama uzaktan görüşme yaptığımız annelerimiz için ise, bu görüşmelerde kullanım için cep telefonu ve tablet gibi ürünlerde de artış gördük."

Ekmekçi bunun dışında, her zaman olduğu gibi, kozmetik ve güzellik ürünleri, moda ve aksesuar ürünleri, ve bir çok kırılımda yer alabilecek hediyelik eşyaların çokça tercih edildiğini bildirdi.





- "Bu dönemde en çok 36-40 yaş grubundakilerin alışveriş yaptığını görüyoruz"





GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı da Anneler Günü'ne yaklaşılan günlerde yapılan alışverişe ilişkin bilgi verdi.

GittiGidiyor verilerine göre, Anneler Günü'nden bir önceki haftanın satış rakamlarında geçen senenin aynı dönemine göre genel olarak yüzde 50, çeşitli kategorilerde yüzde 100'e varan artış yaşandığını bildiren Kantarcı, ortalama 250-300 TL harcama yapıldığını aktardı.



GittiGidiyor üzerinden yapılan alışverişlerde en çok bahçe mobilyaları, mutfak gereçleri, elektrikli süpürge, cep telefonu, robot süpürge, tablet, kahve makinesi ve spor ayakkabı gibi ürünlerin tercih edildiğini hatırlatan Kantarcı, şunları söyledi:

"GittiGidiyor'da geçen sene bu dönemde en çok alışveriş yapılan kategoriler arasında ilk sırada cep telefonu ve aksesuar kategorisi yer alıyordu. Onu beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile ev, dekorasyon ve bahçe kategorileri takip ediyordu.

Bu sene ise evde geçirilen zamanın tercih edilen ürünleri de etkilediğini söylemek mümkün. İnsanlar evleriyle ilgili daha önce yapamadıkları düzenlemeleri ve yaşam alanlarını değiştirme isteğiyle çeşitli yenilemeleri yapmaya başladı. Bu durumun da etkisiyle bu sene en çok alışveriş yapılan kategori beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile ev, bahçe, dekorasyon olurken cep telefonu ve aksesuar üçüncü sırada yer aldı."

Kantarcı Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda insanların evlerinde daha çok vakit geçirmeleri ve zorunlu olmayanların dışarı çıkmamasının Anneler Günü ile ilgili satışları da etkilediğine işaret etti.

Günlük ihtiyaçlarını e-ticaret vasıtasıyla karşılayanların yanı sıra daha önce bu platformları tercih etmemiş olan kişilerin de e-ticaretin kolaylığıyla tanıştıktan sonra Anneler Günü'nde de internetten alışveriş yapmayı tercih ettiğini dile getiren Kantarcı, "Dolayısıyla bu durum satışlarda artış yaşanmasına sebep oldu. Alışveriş yapan kişilerin yaş aralığına baktığımızda bu dönemde en çok 36-40 yaş grubundakilerin alışveriş yaptığını görüyoruz. En çok alışveriş yapılan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu." bilgisini paylaştı.





- "Geçtiğimiz yıl Anneler Günü için teknolojik ürünler ön plandayken bu sene moda kategorisine ilginin daha fazlaydı"





Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, yaşanan süreçte e-ticarete olan genel ilgideki artışla, Hepsiburada'nın da hem yeni müşteri sayısında hem de mevcut müşterilerin verdiği sipariş sayısında artış olduğunu söyledi.

Hepsiburada verilerine göre Anneler Günü döneminde alışveriş oranında önceki yıla göre büyük artış olduğunu belirten Erturan, şunları aktardı:

"İlk defa anneler günü hediye alışverişi yapan müşteri sayımızda da 2 katlık bir artış yaşandığını gözlemledik. Bu yıl Anneler Günü alışveriş sepetinde en çok küçük ev aletleri, giyim, çanta, kozmetik ürünleri, ayakkabı, takı, gözlük ve terlikler vardı. Bu dönem özelinde, özellikle son 2 aydır, müşterilerimizin e-ticaret taleplerinde farklılıkları gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl anneler günü için teknolojik ürünler ön plandayken bu sene moda kategorisine ilginin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Takı ve aksesuar ürünleri ön plandaydı.

Sağlık ve güvenlik tedbirleri nedeniyle çoğu yüz yüze alışveriş, dijital kanallara kaydı. Daha önceden hiç e-ticareti kullanmamış kişiler, farklı yaş grupları dijital kanalların pratikliğini, güvenliğini deneyimleme fırsatı buldu. Bu dönemde de alışveriş sıklığında artış yaşandı. İnsanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında Anneler Günü için alışverişlerini online olarak yapıp sevdiklerinin yüzünü güldürdü."

Trendyol verilerine göre de, Anneler Günü alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüdü. Bu yıl elektrikli ev aletleri kategorisinde ciddi büyüme yaşanırken, kategoride en çok tercih edilen ürünler Türk kahvesi makinesi, tost makinesi ve mikser seti oldu.



