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Anneler dikkat! Saça yapışan sakın nasıl çıkar?

Özellikle kız çocukları çiğnedikleri sakızları çoğunlukla saçlarına yapıştırır. Bu manzara ise anneleri bir hayli endişelendirir. İşte, saçlardan sakız çıkarmanın en kolay formülünü…

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:33
Anneler dikkat! Saça yapışan sakın nasıl çıkar?

Küçük çocuklar sakızları çok sever. Hem kız hem de erkek çocukları sık sık çiğnedikleri sakızları belli bir zaman sonra adeta oyun hamuruna çevirir. Elde çevrile çevrile garip bir hal alan sakızlar; özellikle kız çocuklarının uzun saçlarına yapışır.

Saçları kesmek zorunda değilsiniz

Birçok anne kızının saçına yapışan sakızı görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Saçlar yıkanır, taranır ama o yapış yapış dokudan kurtulmak zaman alır. İşin içinden çıkılamayacak durumlarda ise çare, güzelim saçları kesmekte bulunur. Ancak güzel bir haberimiz var. Küçük hanımların saçlarını kesmek zorunda değilsiniz. Doğru yöntemleri kullanırsanız, yapışan sakızdan kurtulmak sandığınızdan çok daha kolay.

İşte, saçtan sakız çıkarmanın püf noktaları:

Öncelikle sakız yapışan bölgeye bir miktar zeytinyağı sürülür.

Eski bir diş fırçasıyla zeytinyağını sakızlı bölgeye iyice yedirin.

Zeytinyağını sürdükten sonra 1-2 dakika bekleyin.

Birkaç dakika sonra sakızı çıkarmayı çalışın.

Emin olabilirsiniz ki sakız zahmetsizce saçtan ayrılacaktır.

Ardından çocuğunuzun saçlarını güzelce yıkayın.

Kıyafetlerden sakız çıkarmanın püf noktaları:

Sakız yapışan giysiyi zahmetsizce temizlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan yalnızca temiz bir poşet. Sakız yapışan giysiyi poşete koyup derindondurucuya yerleştirin. Yaklaşık 4-5 saat sonra kıyafeti dolaptan çıkarın ve sertleşen sakızı kolaylıkla çıkarın.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:33
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