Anneler aman dikkat! Bırakın kendileri yemeklerini yesinler

Anne olmak bu dünyanın hem en zor hem de en keyifli işi. Her bebek annesine farklı şeyler öğretir. Bir annenin 3 çocuğu olsa da dördüncü evladı ona bambaşka şeyler öğretebilir. Unutmayın her bebek birbirinden farklıdır. Bebeklerin alışkanlıkları farklı olsa da annelerin özellikleri üç aşağı beş yukarı aynıdır. Anneler bebeklerini her zaman mutlu, karınları tok ve temiz olarak görmek ister. Bu nedenle bebek gelişiminde büyük hatalar yapılır. İlkokul çağına yaklaşan bazı çocuklar halen yeme-içme ve tuvalet ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz durumda. Bu ise onların özgüven sorunları yaşamasına yol açıyor. Özgüveni yüksek, ayakları yere sağlam basan bireyler yetiştirmek istiyorsak; annelerin bazı kurallarında esnek olması şart.

Bırakın döksün saçsın, kendi yesin

Büyük büyük annelerden edindiğimiz adetle çocuklarımızı neredeyse üç yaşına kadar biz besleriz. Onların kendi karınlarını doyurmasına olanak tanımayız. Ancak bu tutum hem sizin hem de onun için son derece yanlıştır. İlk 6 ay anne sütüyle belenen bebek ek gıdaya geçtikten belli bir süre sonra yediklerini-içtiklerini algılamaya başlar. Bebekler annelerinin kendilerini nasıl beslediğini sizin sandığınızdan çok daha iyi ayırt eder. Bebekten bebeğe fark etse de minik yavrular 8. aylarından itibaren önüne konulan yemeği yavaş yavaş ağızlarına götürmeleri gerektiğini bilir. Elbette bu aşamada doğru şekilde kaşık-çatal kullanamazlar, çoğu zaman ellerini devreye sokarlar. Bu minik yavrunun gelişimi için son derece kıymetlidir. Etrafa dökülenler temizlenebilir ama onun gelişimi için kaybettiğiniz bir saati bile yerine koyamazsınız. Bebeğinizin yemek yediği alana bir örtü serebilirsiniz. Evladınızın rahatça kavrayabileceği çatal ve kaşığı ise önüne bırakabilirsiniz. Elbette, o ağzına mamasını götürürken siz de ona göz kulak olmayı ihmal etmeyin. İnanın belli bir süre sonra etrafa döküp, saçması azalacaktır. Bazı bebekler tek başlarına beslenme süreçlerine 1 yaşında başlayabilir. Unutmayın her çocuğun gelişimi aynı değildir.

Gelecek için önemli

Okul öncesi eğitim ülkemizde yaygınlaştı. Çalışan annelerin çoğu tam gün evlatlarını kreşlere, anaokullarına bırakıyor. Çalışmayan anneler ise evlatlarını oyun gruplarına dahil ederek onların sosyalleşmesine yardımcı oluyor. Henüz bir, bir buçuk yaşında olan bir bebek evinden uzak bir öğretmenin ilgisiyle girdiği ortama tutunmaya çalışıyor. Bu aşamada bebek tek başına beslenmeyi bilmiyorsa işi çok zordur. Bebeğinize 8. aydan itibaren beslenme özgürlüğü sunarsanız; o girdiği her ortamda özgüveni yüksek bir çocuk olacaktır. Tecrübeyle sabit!

‘Acaba karnı doyar mı?’

Anneler evlatlarının tek başlarına beslendiklerinde karınlarının yeteri kadar doymayacağını düşünür. Böyle bir şey mümkün değil. Aksine çocuğunuz bu sayede acıktığını, doyduğunu daha hızlı öğrenecektir. Siz çocuğu zorla beslemeye çalışırsanız; bu onlarda olumsuz sonuçlar açabilir. İnanın karınları acıktığında bunu size belli edecek davranışları zaten sergilerler.

Tek başına beslenen çocuğun yaşıtlarından farkı nedir?