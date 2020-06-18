Anneannesinin kafasında yumurta kıran müptezel bakın nereden çıktı
Anneannesinin kafasında yumurta kırıp sosyal medya hesabından paylaşan ve büyük tepkiye neden olan şımarığın, LGBTİ eylemlerine katıldığı belirlendi.
Gençlerin sosyal medya çılgınlığı git gide rezil bir boyut almaya başladı. Birkaç beğeni almak için türlü skandala imza atan birçok insan, kamuoyunda ‘yeni nesil nereye gidiyor?’ sorusunu akıllara getiriyor. Son olarak dün sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük infiale neden olmuştu.
Görüntülerde bir genç, anneannesini kandırıp kameraya doğru yaklaştırmış ve başında yumurta kırıp aklınca eğlenmişti.
Anneannesini bir tık uğruna küçük düşüren gencin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde söz konusu gencin LGBTİ eylemine katıldığı belirlendi. Tepkilerin odağındaki isim hakkında eleştiri mesajları yağdı.
Müptezelin kelime anlamı: Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış.