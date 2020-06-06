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Aktüel

Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, araç içerisinde bulunan anne ve kızı kazayı yara almadan atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:38:17 -
Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, araç içerisinde bulunan anne ve kızı kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana geldi. G.K., (26) idaresindeki 35 DCG 24 sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şeride geçti. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve sürücü kızı kazayı yara almadan atlatırken, kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafikte aksama meydana geldi. Takla atan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazada takla atan araçtan çıkan anne ve kızı ise taksi ile olay yerinden ayrıldı.


Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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