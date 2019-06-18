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Anne ve iki çocuğu köprü altında sele kapılıp öldü

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, ot toplarken sel sularına kapılan anne ve iki çocuğu, hayatını kaybetti.

18 Haziran 2019 Salı 11:39
Anne ve iki çocuğu köprü altında sele kapılıp öldü

Ağrı Diyadin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırınca sele dönüştü. İlçeye bağlı Göl Mahallesi'nde yaşayan ve arazide ot toplayan Anne Naime Polat ve çocukları 11 yaşındaki Musa ve 4 yaşındaki Pınar, yağmurdan korunmak için altına girdikleri köprüde sel sularına kapıldı.

Anne ve çocuklarının cansız bedenleri AFAD ekiplerince bulundu.

Mahalle Muhtarı Ercan Salihoğlu, “Olay dün öğleden sonra yaşandı. Kadın ve çocuklarıyla beraber ot toplamaya çıkmışlar. Dolu yağmış korunabilmek köprünün altına sığınmışlar. Sel gelince kendilerine kurtaramamışlar. Sel sularına kapılarak sürüklenmişler. Anne ve iki çocuğun cesedine ulaşıldı. Aile reisi İzmir’de çalışıyor. 7 nüfuslu bir aile. 5 çocukları var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:39
  1. İzmir
  2. Ağrı
  3. Diyadin ilçesi
  4. Naime Polat
  5. Anne ve çocukları sele kapılıp öldü
  6. kahreden haber

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