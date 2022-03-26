  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anne ve çocuğuna başıboş köpekler saldırdı! Ölüme ramak kala
Gündem

Anne ve çocuğuna başıboş köpekler saldırdı! Ölüme ramak kala

Sokaklarda başıboş köpek terörü sürüyor. Kütayha'da Bahçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 01:21:00 - 2022-03-26 01:22:02

Kütahya'da başıboş sokak köpekleri, bir anne ile oğlunun ölümüne yol açacaktı.

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Başıboş köpek sorununa çare bulunsun"

Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

"Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim"

Murat Aktaş, "Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu" diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

Sokakları terörize etmeyi hedefleyen
Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!

Yaşam

Sokakları terörize etmeyi hedefleyen "itçiler" içiniz rahatladı mı? Sokak köpekleri 2 günde 2 çocuğa ölümüne saldırdı!

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Gündem

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Gündem

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı
Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı

Gündem

Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı

Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?
Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?

Gündem

Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?

'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Melin'den kötü haber!
'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Melin'den kötü haber!

Gündem

'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Melin'den kötü haber!

'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!
'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!

Gündem

'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!

'Köpekperestler'den yoğun bakımdaki minik Mahra'ya alçak saldırı!
'Köpekperestler'den yoğun bakımdaki minik Mahra'ya alçak saldırı!

Gündem

'Köpekperestler'den yoğun bakımdaki minik Mahra'ya alçak saldırı!

Vebali Erdoğan'ın talimatına uymayanlarda! Haykonfed muhtarı engelleyip şikayet etmişti! 'Köpekperestler' çocuğun hayatını kararttı!
Vebali Erdoğan'ın talimatına uymayanlarda! Haykonfed muhtarı engelleyip şikayet etmişti! 'Köpekperestler' çocuğun hayatını kararttı!

Gündem

Vebali Erdoğan'ın talimatına uymayanlarda! Haykonfed muhtarı engelleyip şikayet etmişti! 'Köpekperestler' çocuğun hayatını kararttı!

Muhtarın toplatmasına engel olan validen 'köpek saldırısı' için tuhaf savunma!
Muhtarın toplatmasına engel olan validen 'köpek saldırısı' için tuhaf savunma! "Köpekperestler" muhtarı görevden aldıracakmış

Gündem

Muhtarın toplatmasına engel olan validen 'köpek saldırısı' için tuhaf savunma! "Köpekperestler" muhtarı görevden aldıracakmış

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay