Anne ve çocuğuna başıboş köpekler saldırdı! Ölüme ramak kala
Sokaklarda başıboş köpek terörü sürüyor. Kütayha'da Bahçelievler Mahallesi'nde 3 köpeğin saldırısından kaçan anne ve oğlu, yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kütahya'da başıboş sokak köpekleri, bir anne ile oğlunun ölümüne yol açacaktı.
Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"Başıboş köpek sorununa çare bulunsun"
Babası Murat Aktaş, yaptığı açıklamada, sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.
"Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim"
Murat Aktaş, "Ayağını gazdan çeken şoföre teşekkür ederim köpekten bir şekilde yaralı kurtulabilirdi. Ama araç kazasından kurtulmak çok daha zor olurdu" diyerek, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.
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