  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Anne ve babamdan aylık alabilir miyim? Ölen-babanın emekli maaşı nasıl alınır?
Ekonomi

Anne ve babamdan aylık alabilir miyim? Ölen-babanın emekli maaşı nasıl alınır?

Eşimden boşandım Emekli Sandığı emeklisi annem ve babam vefat etti. Her ikisinden de aylık bağlanabilir mi? Hem annem hem de babam emekli sandığı emeklisi idi vefat ettiler. Kızları olarak her ikisinden de aylık bağlanabilir mi? sorusu vatandaşlar tarafından çokça sorulmakta. Peki kimler hem annesinden hem de babasından maaş alır? Babamdan kalan maaşı alabilir miyim? Ölen-babanın emekli maaşı nasıl alınır? Ölen-babanın maaşını çalışan kızı alabilir mi, ölen-babanın emekli maaşını kimler alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 14:14:00 - 2021-03-03 14:15:21
Anne ve babamdan aylık alabilir miyim? Ölen-babanın emekli maaşı nasıl alınır?

Hem annenizden hem de babanızdan aynı anda yetim aylığı alamazsınız. Her ikisi de memur emeklisi olduğu için tercih ettiğiniz aylığı alırsınız ki, bu da tercih edilen en yüksek aylık olur. Yani hangisinin ölüm aylığı yüksekse onu alabileceksiniz. Emekli Sandığı mensuplarının bekar kız çocukları, memuriyet dışında bir işte çalışıyor olsalar da babalarından yetim aylığı alabilirler. Sigortalı bir işte çalışıyorsanız veya kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyorsanız BAĞ-KUR’lu annenizden dolayı yetim aylığı alamazsınız. Sigortalı olarak çalışmayıp, kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı almıyorsanız hem Emekli Sandığı emeklisi babanızdan, hem de BAĞ-KUR’lu annenizden dolayı yetim aylığı alabilirsiniz. Kendi payınıza düşen her iki aylığı da tam olarak alırsınız.

Kız çocukları evlendiklerinde yetim aylığı kesilir mi?

Kız çocukları evlendiklerinde yetim aylığı kesilir. Boşandıklarında veya eşleri hayatını kaybettiğinde yeniden yetim aylığı bağlanır. Eşini kaybeden erkek veya kadınlar, hem eşinden dul aylığı, hem de kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alabilirler. Eşlere bağlanan aylık ancak evlendiklerinde kesilir. Kendi çalışmasından veya eşinden dolayı aylık alanlar oğlu veya kızı üzerinden ölüm aylığı alamazlar. Kendi çalışmasından veya eşinden dolayı aylık almayanlar ise birden fazla çocuğu üzerinden gelir veya aylık alabilirler. Her ikisi de 4/a veya 4/b’li olan anne babadan ölüm aylığı almaya hak kazananlar, yüksek aylığı tamdan, düşük aylığı yarım olarak alırlar. Ancak, anne babanın statüleri farklı ise örneğin anne 4/b’li, baba 4/a’lı ise çocuğu her iki yetim aylığını da tam alır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!
Gündem

28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, "Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzı..
Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!
Gündem

Ruslar teyakkuza geçti: En tehlikelisi Türkiye!

NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Poseidon 2021 tatbikatı Rusya'yı harekete geçirdi. Yunan ve Rus medyasında uzmanlara dayandırılan iddiaya g..
Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu
Teknoloji

Dünyanın ilk süpersonik İHA'sı piyasaya sunuldu

Kelley Aerospace adlı şirket, dünyanın ilk süpersonik silahlı insansız hava aracını piyasa sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay