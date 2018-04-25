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Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar vakit geçiriyor?

Yapılan araştırmalara, çalışan anne ve babaların çocuklarıyla geçirdiği vakit günde 2 saat bile etmiyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:10
Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar vakit geçiriyor?

Ailelerin çocuklarıyla birlikte ne kadar sürede vakit geçirdiklerini gösteren bir ankette, katılımcıların yüzde 19’u günde 2 saat, yüzde 38’i 2-4 saat, yüzde 42’si ise 4 saatten çok ilgilendiklerini tespit etti.

“Çocuğunuzla hafta sonu aktivitesi yapıyor musunuz?” sorusuna, yüzde 71’i “Çocuk parkında zaman geçiriyoruz”, yüzde 59’u “Evde beraber oyun oynayarak vakit geçiriyoruz”, yüzde 45’i “AVM’ye gidiyoruz”, yüzde 30’u “Evet, mutlaka sinema, tiyatro vb. etkinliklere gidiyoruz” cevabını verdi.

Farklı grupları içeren 300 kişinin katıldığı ankette ise, “Gün içerisinde çocuğunuza kim bakıyor?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 52’si “Büyükanne/büyükbaba ilgileniyor” yanıtını verirken, yüzde 12’si “Bakıcısı ilgileniyor”, yüzde 36’sı ise “Kreşte/okulda kalıyor” yanıtını verdi.

 

 

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:10
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