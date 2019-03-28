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Anne ve baba için ölüm aylığı şartları değişti

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun ölüm maaşına ilişkin gazetemize yönlendirdiği soruyu cevapladı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:58
Anne ve baba için ölüm aylığı şartları değişti

Soru: Benim kızım 1996 yılında vefat etmişti. Kızımın evli olduğu ve bana bakmadığı gerekçesiyle bana ölüm maaşı bağlanmamıştı. Şimdi benim durumuma benzer birisine oğlundan ölüm maaşı bağlandı. Şu an ihtiyaç sahibiyim. Ölen kızımdan dolayı bana aylık bağlanabilir mi?

Gülsüm M.

Cevap: Size ölen kızınızdan dolayı aylık bağlanmadığına göre ölen kızınız SSK sigortalısı olarak prim ödemesinin bulunduğu anlaşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 4 Aralık 2017 yılında bir mevzuat değişikliği yaptı. Bu değişiklik sonrası üç şartın gerçekleşmesi halinde size ölen kızınızdan aylık bağlanması mümkün olacak. Bu şartların ilki sizin bir emekli maaşınızın bulunmamasıdır. İkinci şart sizin gelirinizin net asgari ücretin altında olması yani toplamda 1.829 TL tutardan fazla gelirinizin olmaması. Üçüncü olarak ölen kızınızdan dolayı damadınız veya torunlarınız aylık alıyorsa artan bir hissenin de bulunması gerekiyor. Ancak yaşınız 65’den fazla ise ilk iki şart sağlanmışsa yine size aylık bağlanır. Bunun için SGK’ya ölüm aylığı bağlanması için dilekçe verin. Üç şartı sağlamanız durumunda müracaat ettiğiniz aydan sonraki ayın 1’inden geçerli size maaş bağlanır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:58
  1. ölüm maaşı
  2. Ölen kızımdan dolayı bana aylık bağlanabilir mi?
  3. SSK sigortalısı
  4. prim ödemesi
  5. Sosyal Güvenlik Kurumu
  6. aylık bağlanması
  7. emekli maaşı
  8. asgari ücret
  9. SGK

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