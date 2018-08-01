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Anne sütünün faydaları nelerdir?

Anne sütü bebekler için ideal bir beslenme kaynağıdır. Bebeğinizi büyütmek için gerekli olan tüm vitamin, protein ve yağları içerisinde barındırmaktadır.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:47
Anne sütünün faydaları nelerdir?

Bebekler, bedenleri tam olarak gelişmediğinden narin ve kolay hastalanabilir bir yapıdadır. Dolayısıyla özel bakıma ve yeterli beslenmeye muhtaçtırlar. Bu bakımı en iyi sağlayacak şey anne sütüdür.

Çünkü anne sütü bebeğinizi virüslerden ve bakterilerden koruyacak antikorları içerir. Anne sütü bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirerek astım ve alerjik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenen bebeklerde kulak enfeksiyonları, solunum hastalıkları ve ishal nöbetleri daha az görülmektedir.

Anne sütü bebekleri ileriki yaşamlarında karşılaşabilecekleri hastalıklara karşı da korur. Anne sütü emen çocukların diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riskleri de azalır. Anne sütü beyin ve sinir sisteminin gelişmesini sağlayan sindirimi kolay doymamış yağ asitleri içerdiğinden bebeğinizin bilişsel gelişimini arttırabilir.

Bu yağ asitleri ilk 4 ay bebek tarafından sentezlenemediğinden bebeğinizi uzun süre emzirmeniz tavsiye edilmektedir. Uzun süre emzirilen çocukların daha yüksek IQ seviyelerine sahip oldukları görülmüştür.

Anne sütü gibi olduğunu iddia edilen bebek gıdalarının içerisinde anne sütündekilere benzer sadece birkaç madde bulunur. Çünkü anne sütü taklit edilemeyecek kadar besleyicidir.

Diğer yandan anne sütünün faydaları sadece bebek ile de sınırlı değildir. Tüm kadınlar anne olmanın eşsiz duygusunu yaşadıkları gibi maalesef gebelik döneminde aldıkları kilolardan biraz şikâyetçi olmakta ve üzülmektedirler.

Oysaki emzirme eylemi ekstra kalori yakmayı sağladığı için gebelik döneminde alınan kiloların daha hızlı verilmesinde oldukça faydalıdır. Emzirme esnasında salgılanan oksitosin hormonu doğum sonrasındaki rahim kanamalarını azaltabilir ve rahim boyutunun gebelik öncesi boyutuna dönüşüne yardımcı olur. Bebeğinizi emzirmek meme kanseri, yumurtalık kanseri, osteoporoz ve kansızlık riskini azaltır.

Diğer yandan emzirme esnasında bebeğinizle kuracağınız fiziksel yakınlık, teninizin bebeğinizin tenine dokunması ve bu sırada kuracağınız göz teması bebeğiniz ile aranızda koparılması imkânsız bir bağ kurmanıza yardımcı olacak ve bebeğinizin kendini güvende ve huzurlu hissetmesini sağlayacaktır. Onun bu hali sizin için tarifsiz bir mutluluk olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:47
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