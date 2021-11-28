Anne sütünü arttıran besinler nelerdir?
Bebeğinizin gelişimi ve beslenmesi için anne sütü çok önemlidir.
Sindirim sistemi henüz gelişmekte olan bebeğiniz için anne sütü kolay sindirilebilen, besleyiciliği yüksek en önemli besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeğinizin zihinsel gelişmesini ve fiziksel büyümesini sağlar. İçerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sisteminde önemli rol oynayarak özellikle yenidoğanda sık rastlanan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Anne sütünü artıracak besinler
- Su
- Süt ve ayran
- Yumurta
- Yoğurt
- Yulaf
- Somon
- Havuç
- Tahin
- Buğday
- Yağlı tohumlar
- Demir içeren gıdalar
- Rezene
- Balık
- Soğan
- Hurma
- İncir
- Kuşkonmaz
- Nohut
- Balkabağı
Sıraladığımız besinlerin anne sütünü çoğalttığı, miktarca artırdığı biliniyor. Bunlarla hazırlanan yemekler ve içecekler sayesinde daha fazla anne sütü elde edebilirsiniz.