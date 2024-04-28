Anne sütünü artırıyor! Sadece 5 dakikada çıkan sonuç... İşte emziren annelerde süt arttırıcı hapse tatlısı

Anne Sütünü Artırıyor! İşte Tüm Püf Noktalarıyla Hapse tatlısının tarifi

Malzemeler:

- 1,5 su bardağı üzüm pekmezi

- 4,5 su bardağı su

- 4,5 yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri için:

- Fıstık, ceviz, fındık (isteğe bağlı)

- Tereyağ

Yapılışı:

1. Bir tencereye suyu ve pekmezi alın, karıştırın.

2. Ardından nişastayı ekleyip tekrar karıştırın.

3. Malzemeler birbirine karışıp homojen bir kıvam aldıktan sonra ocağa alın.

4. Karışımı kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

5. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha ocakta tutun.

6. Ocağı kapatın ve tatlıyı kaselere paylaştırın.

7. Üzerine erittiğiniz tereyağını ve cevizi ekleyerek servis edebilirsiniz.

Hapse tatlısı hazır, afiyet olsun! Bu tatlıyı emziren anneler için özellikle süt artırıcı özelliğinden dolayı tercih edebilirsiniz.

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