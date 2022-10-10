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Sağlık Anne sütünden mikroplastik çıktı
Sağlık

Anne sütünden mikroplastik çıktı

İtalya'da yeni doğum yapmış annelerden alınan süt örneklerinde mikroplastiklere rastlandı. Araştırmaya katılan annelerin, plastik paketlerde satılan yiyecek, içecek ve hijyen ürünlerini kullandığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 08:27:00 -
Anne sütünden mikroplastik çıktı

İtalya'da yapılan araştırmada anne sütünde ilk kez plastik tespit edildi.

Polymers dergisinde yayımlanan araştırmada başkent Roma'da yeni doğum yapmış 34 anneden süt örnekleri alındı.

Bilim insanları bu örneklerin yüzde 75'inde mikroplastik buldu.

Araştırmaya katılan annelerin plastik paketlerdeki hijyen ürünlerini kullandığı, deniz ürünleri ve plastik paketlerde satılan yiyecek ve içecekler tükettikleri tespit edildi.

İnsanların çoğunun çevreye yayılmış mikroplastiklere sürekli maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Bilim insanları hamile kadınların kozmetik ürünler ve diş macunu kullanırken, sentetik kumaştan kıyafetler giyerken dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.

Mikroplastikler daha önce insan hücrelerinde, laboratuvar hayvanlarında ve vahşi deniz canlılarında bulunmuştu.

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