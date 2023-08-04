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Sağlık Anne sütünde ilk hafta detayı
Sağlık

Anne sütünde ilk hafta detayı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 18:28:00 -
Anne sütünde ilk hafta detayı

Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütüne ilişkin belki de ilk kez duyacağınız önemli bilgiler paylaştı.

1-7 Ağustos Emzirme Haftasında anne sütünün önemine dikkat çeken Özel Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki etkisine değindi.

Emzirmenin anne ile bebek arasındaki en değerli bağ olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, bebeğin gelişimi ve büyümesi için emzirmenin katkısının çok fazla olduğunu söyledi. Özellikle ilk 6 ay bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, bu 6 aylık süreçte anne sütünün bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti. Doğumdan sonra ilk haftanın çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “İlk hafta anne sütünün içeriği farklıdır. İlk hafta anneden gelen bu süte kolostrum adı verilir. İçerisinde bebeği enfeksiyonlara karşı koruyucu maddeler içerir. Bebeğin en zayıf olduğu anlarda bu süt hayati önem taşımaktadır” vurgusu yaptı.

Anne sütü hem bedeni hem zihni besler

Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, anne sütünün içerdiği protein, enerji, yağ, karbonhidrat, enzimler, vitamin ve mineraller, hormonlar sayesinde bebekler için eşsiz bir besin olduğunu ve beyin ve sinir sistemi için gerekli doymamış yağ asitleri açısından zengin olduğunu belirtti. Anne sütüyle beslenen çocukların bağışıklığının güçlendiğini ve bebeklikte sık rastlanılan cilt problemleri olan pişik ve alerji sorununun daha az görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Güler, bebeklerin bu şekilde daha huzurlu olduğunu ve rahat bir şekilde uykuya geçtiklerini dile getirdi.

Emzirmenin anneye de birçok faydasının olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, şu tavsiyelerde bulundu:

“Emzirmek anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir. Doğum kilolarının verilmesinde de etkilidir. Anneyi birçok sağlık problemlerine karşı korur. Bunların içinde yumurtalık kanseri, göğüs kanseri, kemik erimesi gibi hastalıkları sıralayabiliriz. Sağlıklı bir emzirme ve süt kalitesi için de annenin bol sıvı tüketmesi ve dengeli bir şekilde beslenmesi uygun olur”
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