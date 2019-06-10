İnek ve keçi sütü gibi anne sütü de içerisindeki yağın etkisiyle leke bırakır. Genellikle emziren annelerin kıyafetleri süt lekesiyle doludur. Süt lekelerinin giysilere bulaşmaması için kullanılan göğüs pedleri ise çoğu zaman yeterli olmaz. Aynı şekilde formül mamalarda içerikleri nedeniyle döküldüklerinde gerilerinde yağlı bir leke bırakır. Peki, bu lekelerden hızlıca kurtulmak mümkün mü?

Kıyafetlerden anne sütü ve formül mama lekesi nasıl çıkar?

Diğer lekelerde olduğu gibi süt lekesinde de hızlı davranmak önemli. Kuruyan lekelerin temizliği ne yazık ki zahmet ister.

Süt ya da formül mama damlayan kıyafeti soğuk suyla akıtmak çok önemli. Sıcak ya da ılık su lekenin kalıcı olmasına neden olur.

Soğuk suyla akıttığınız giysiyi yine soğuk su dolu bir kovanın içerisine alın.

Kovanın içine birkaç damla bulaşık deterjanı da ekleyin.

Kıyafet en az yarım saat bu şekilde kalmalı.

Ardından kıyafeti vakit kaybetmeden çamaşır makinesinde yıkanmalı.

Şayet leke inatçı ve yıkandıktan sonra da çıkmıyorsa devreye karbonatı sokmak gerekecek.

Karbonat, limon suyu ve su ile bir macun hazırlayın ve lekeli bölgede en az yarım saat bekletin.

Karbonat kuruduğunda giysiyi yeniden makine de yıkayın.

Halı ve koltuktan anne sütü-formül mama lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle bir havlu kağıt yardımıyla fazla sütü temizleyin.

Bu aşamada kullandığınız peçeteyi sağa sola hareket ettirmemeniz önemli.

Fazla süt temizlendikten sonra bulaşık sabunu ve bir miktar suyu karıştırın.

Hazırladığınız sıvıyı lekeli bölgeye uygulayın.

Ardından temiz bir bez ile suyu çektirin.

Bu işlemi 3-4 kez tekrarladığınızda süt kalıntılarının hepsinden kurtulmuş olacaksınız.

Son olarak duru suyla lekeli bölgeyi temizleyin.

Şimdiden kolay gelsin.