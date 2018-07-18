Anne sütü nasıl saklanır?

Fazla gelen veya dışarıda çocuğunuza içirmek için sağdığınız anne sütünü bozulmadan saklamak için en önemli nokta saklama kabıdır. Saklama kabınız özel süt torbası veya cam kavanoz olmalıdır.

Sütü saklamak için kullandığınız kabı öncelikle kaynar suda strerilize etmeniz gerekir. Daha sonra kuruyan kaba sütü koyup saklayabilirsiniz.

Anne sütünü oda sıcaklığında 3 saat saklayabilirsiniz. Uygun sıcaklık aralığı ise 19-26°C'dir. Buzdolabını tercih edecekseniz 3 gün boyunca 0-4°C'de saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak için ise derin dondurucuyu tercih edebilirsiniz. Derin dondurucuda 3 ay boyunca -18°C'de saklayabilirsiniz. Derin dondurucu kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta bebeğinize içirmeden bir gün öncesinde sütü buzdolabında bekletmeniz gerektiğidir.