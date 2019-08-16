Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır

MUHAMMED UZUN İSTANBUL

Yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla terörü bitme noktasına getiren AK Parti Hükümeti, terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’ndeki tahribatlarını da, rekor yatırımlarla onardı. PKK’lı teröristlerin yakıp yıktığı kentlerde hayat, kararlı mücadele, yatırım ve hizmet seferberliği ile yeniden yeşerdi.

Terör örgütü PKK’nın bir dönem kamp alanı olarak kullandığı Siirt’e, AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı süresince 8.18 milyarlık yatırım yapıldı. Terörün açtığı izleri kapatmak için başlatılan çalışmalarda, hastanelerde hasta memnuniyeti artarken, bölgede yapılan yeni hastanelerle, hasta odalarının nitelikleri artırıldı. Siirt Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan tıp fakültesinin kurucu dekanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Vefik Arıca, PKK’lı teröristlerin kamp alanı olarak kullandığı ve yıkıma uğrattığı Siirt’in devlet eliyle nasıl ayağa kaldırıldığından, anne sütünün önemi ve faydalarına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Terör, Doğu ve Güneydoğu’da sağlık hizmetlerini de vurmuştu. Terörün en ağır bedeli ödettiği bölgede, vatandaşların sağlığı için teyakkuz halinde olmak nasıl bir duygu?

Şu an için Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan halk için önemli olan 2 unsur bulunmaktadır. Bunun ilki güvenlik, ikincisi de sağlık hizmetidir. İlki olan güvenlik çok şükür son yıllarda güvenlik güçlerinin, halkın ve devletin desteğiyle güvenlik sorunu neredeyse yok denecek düzeydedir. İkinci önemli olan problem ise sağlık hizmeti sunumunda ise 2018 yılında Siirt ve bölge halkına hizmet etmek amacıyla Siirt’te bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atamamın yapılmasından sonra sağlık hizmeti çok hızlı bir ivme kazandı. Siirt’te 450 yatak kapasiteli yeni bir hastanemiz hali hazırda hizmet vermekte, 100’ün üzerinde uzman hekim hastanede geceli gündüzlü hizmet vermektedir. Yakın zamanda 850 yataklı eğitim ve araştırma hastanesini hayata geçirerek tüm bölge halkına hizmet edeceğiz.

Anne sütü bebek için önemli

Anne sütünün bebekler için önemine dair çalışmalarınız da bulunuyor. Anne sütü verilmeyen bebeklerde görülen riskler nelerdir?

Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Özellikle ilk beş günde salgılanan kolostrum denilen ağız sütü mutlaka bebeğe verilmelidir. Çocukların bütün hayatını etkileyen anne sütü, onların sadece karınlarını doyurmuyor, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak onları sağlıklı yaşama hazırlıyor. Anne sütü verilmeyen bebeklerde bazı problemlerin görülme sıklığı artmaktadır. Sindirim sistemi hastalıkları, sık enfeksiyon geçirme, orta kulak iltihabı, astım, şeker hastalığı, obezite, koroner kalp hastalıkları gibi bazı kronik hastalıklar, Allerjik hastalıkların görülme sıklığı daha fazladır.

Değerli hocam, ülkemizdeki anne ve bebek ölümlerinin minimuma indirilmesi için ne gibi önlemler alınıyor?

Bebek ölüm sayısı, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü düştü. Bu rakamda Avrupa ülkelerinin birçoğunda göre çok iyi durumdadır. Doğum aralıkları 2 yıldan daha kısa olan çocuklarda ölüm riski daha yüksek, bu nedenle iki doğum arası en az 2 yıl ara verilmelidir. Yaşamın ilk 6 ayında sadece anne sütü, 2 yaşına kadar da emzirilme devam edilmeye teşvik edilmelidir. Doğum öncesi gebelik takipleri ciddiye alınmalıdır. Aile Hekimliği sistemi desteklenerek, doğum öncesi ve sonrası takip ciddiye alınmalıdır. Bebeklere aşıları mutlaka yapılmalı ve aşı yapılmayan ailelere ciddi yaptırımlar yapılmalıdır. Gebelik sonrası emzirme döneminde bayanların çalışma şartları bebeğin emzirilmesini engellememelidir. Anneye ve bebeğe destek amacıyla mutlaka belirli bir dönem çalışan erkeklere gerekli şartlar sağlanmalıdır.

Sağlık alanında prestij yatırımları yapıldı

Peki, operasyon bölgelerinde ve kritik noktalarda canları pahasına görev alan sağlıkçıların yaşadığı zorluklar nelerdir?

Bölge olarak hem coğrafi zorluklar hem de birtakım zorluklar diğer bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bölgede çalışan sağlık görevlileri, bazen fazla mesai yaparak, bazen ailesinden fedakarlık göstererek ve hiçbir ek maddi talebi olmadan çalışmaktadır ve çalışmaya devam etmektedir. Bölge insanı ise sağlık personeline gerekli saygıyı ve ilgiyi üst seviyede göstermektedir.

Doğu ve Güneydoğu’daki hastanelerde daha çok hangi alanda yatırım yapılıyor?

Bölgedeki hastaneler en fazla kadın doğum, çocuk hastalıkları ve yoğun bakım konusunda hem devlet bünyesinde hem de özel hastaneler ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bölgede yapılan yatırımlar sonucunda yeni doğan yoğun bakım üniteleri son yıllarda yeterli düzeye gelmiştir. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları konusunda yeterli uzman hekim sayısı ve akademik kadro oluşumu devam etmektedir.

Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan tıp fakültesinin hizmetlerinden bahseder misiniz?

31 Aralık 2018 tarihinde 24 Öğretim Üyesi ilanına çıkılmış ve bazı kadrolara çoklu başvurular gerçekleşmiştir. 450 yataklı hastanemizin de afiliasyon protokolüyle Sağlık Bakanlığıyla ortak kullanım sağlayacağımız olması büyük etkendir. Şu an 450 yatak kapasiteli Siirt Devlet Hastanesi ile ortak kullanım yani afiliasyon protokolü üniversitemiz ve sağlık il müdürlüğü ile imzalanmış olup, yaklaşık 5-6 aydır Sağlık Bakanlığının afiliasyon yasası ile ilgili yönetmelik ile ilgili çalışmalar devam ettiği için bekleme sürecine girmiş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığımız afiliasyon ile ilgili yönetmeliği bir an önce çıkarmasıyla bekleyen öğretim üyelerimiz ve bölgenin çok acil sağlık hizmeti sunacak akademik kadromuz hastanelerde görev yapmaya başlayacaklardır.