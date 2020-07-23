Anne sayısı arttıkça dönen evladın sayısı da artıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP önündeki evlat nöbeti ile 15 anne evladına kavuşurken, onlarca terörist de bu eylemlerden etkilenerek dağdan kaçtı. Teslim olan evlat sayısının artması HDP önüne giderek evlat nöbetine katılan anne sayısını artırdı.

Evlatlarımız için düşmanın kapısındayız

Eylemin 325. gününde Akit’e konuşan acılı annelerden Sevdet Demir, “Her geçen gün bir annenin evlat hasreti son buluyor. Kendi çocuğumuz dönmüş gibi seviniyoruz hepimiz. Annelerin tek istediği evlatları. Anneler evlatlarına kavuştukça nöbete katılan anne sayısı da artıyor. Bu da bizi daha da umutlandırıyor. Eylemi hiç bırakmayacağız Benim oğlum Fatih de mutlaka gelecek. İnsan evladı için düşmanının kapısına gidiyor” diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim de, “Onların rahatsızlığı oğlumun Kur’an okumasıydı. Evladımı geri alacağım ve onu eskisi gibi okutacağım. Vatanımıza milletimize hizmet edecek. Onlara değil. 325 gündür burdayız. 15 aile evladına kavuştu, biz de çok sevindik. Bizim çocuklar da dönecek” dedi.