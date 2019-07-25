Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikada bitti

Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikalık operasyonla giderildi.

Uzun yıllar varislerini ihmal ettikten sonra dayanılmaz ağrılar çeken ve varis kanamasından şikayet eden Meliha Yılmaz, VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, yaptığı kontrollerde hastanın varis damarının çok genişlediğini ve kasıktan bacağa doğru çok ciddi kaçak olduğunu tespit etti. Bu durumun hayati tehdit oluşturabileceğini öğrenen Meliha Yılmaz, oğlu Sedat Karalı’nın da benzer şikayetleri olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, varis kanaması olan anne ile oğlunu ameliyata aldı. Yapıştırıcı yöntemi ile lokal anestezi altında varis ameliyatları yapıldı. İki ameliyat yaklaşık 15 dakika sürdü. Her iki hasta da operasyondan 2 saat sonra taburcu edildi.

Estetik kaygı değil hayati risk

Sadece estetik kaygı gibi gözükse de aslında varisin çok ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Saraç, “İhmal edildiğinde kanama ve pıhtıya neden olarak hayati tehdit oluşturabilir. Günümüzde artık varislere açık cerrahi yapılmamaktadır. Lazer radyo frekans yapıştırıcı gibi yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemlerle operasyonlar çok daha kısa sürmektedir. Hastanın hastanede yatması gerekmemekte ve bir iki gün içerisinde işine dönebilmektedir” dedi.

15 dakikada sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Meliha Yılmaz ise, “Yıllarca şikayetlerim vardı ama hastaneye gitmek istemedim biraz da korktum. Durumun ciddiyetinin farkında değildim. Daha sonra kanamalarım olunca gitmek zorunda kaldım. Dr. Atilla bey hemen müdahale etti. Bu kadar kısa süreceğini bilseydim daha önce mutlaka gelirdim. Oğlumda da varis şikayeti vardı, ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.