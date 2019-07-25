0553 313 94 23

Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikada bitti

Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikalık operasyonla giderildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikada bitti

Anne-oğulun varis çilesi 15 dakikalık operasyonla giderildi.


Uzun yıllar varislerini ihmal ettikten sonra dayanılmaz ağrılar çeken ve varis kanamasından şikayet eden Meliha Yılmaz, VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, yaptığı kontrollerde hastanın varis damarının çok genişlediğini ve kasıktan bacağa doğru çok ciddi kaçak olduğunu tespit etti. Bu durumun hayati tehdit oluşturabileceğini öğrenen Meliha Yılmaz, oğlu Sedat Karalı’nın da benzer şikayetleri olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, varis kanaması olan anne ile oğlunu ameliyata aldı. Yapıştırıcı yöntemi ile lokal anestezi altında varis ameliyatları yapıldı. İki ameliyat yaklaşık 15 dakika sürdü. Her iki hasta da operasyondan 2 saat sonra taburcu edildi.



Estetik kaygı değil hayati risk


Sadece estetik kaygı gibi gözükse de aslında varisin çok ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. Saraç, “İhmal edildiğinde kanama ve pıhtıya neden olarak hayati tehdit oluşturabilir. Günümüzde artık varislere açık cerrahi yapılmamaktadır. Lazer radyo frekans yapıştırıcı gibi yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemlerle operasyonlar çok daha kısa sürmektedir. Hastanın hastanede yatması gerekmemekte ve bir iki gün içerisinde işine dönebilmektedir” dedi.


15 dakikada sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Meliha Yılmaz ise, “Yıllarca şikayetlerim vardı ama hastaneye gitmek istemedim biraz da korktum. Durumun ciddiyetinin farkında değildim. Daha sonra kanamalarım olunca gitmek zorunda kaldım. Dr. Atilla bey hemen müdahale etti. Bu kadar kısa süreceğini bilseydim daha önce mutlaka gelirdim. Oğlumda da varis şikayeti vardı, ikimiz de sağlığımıza kavuştuk. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler bölgeye girdi
    1. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    2. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    3. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    4. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    5. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    6. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    7. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    8. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    9. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    10. Herkesi ilgilendiriyor!..
    11. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    12. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    13. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    14. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Üreticilere süt sağma makinesi
    17. Başkan Yanmaz’dan Özlü’ye ve ekibine..
    18. Muradiye MYO’da ‘15 Temmuz’ konulu..
    19. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    20. Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri..
    21. 1 ton 200 kiloluk ’Paşa’ isimli dana..
    22. Osmaneli üretim kapasitesini arttırıyor
    23. Boris Johnson'dan Avam Kamarasına ilk..
    24. Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi..
    25. BTK Akademi geleceğin yazılımcılarını..
    26. Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları
    27. Diyarbakır’da yetenek taraması yapıldı
    28. "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe..
    29. Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti
    30. Tunus Meclis Başkanı Nasır geçici..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı