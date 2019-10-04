‘Anne Komisyonu’na destek! HDP’ye yaptıklarının hesabı sorulsun

Hasan Türkmen Ankara

HDP İl Başkanlığı önünde günlerdir evlat nöbeti tutan cesur anaları destekleyen siyasetçiler ve STK temsilcileri, TBMM’nin açılmasıyla Diyarbakır anneleri için kurulması konuşulan araştırma komisyonuna tam destek verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Şu anda Meclisimizin gündeminde Diyarbakır anneleri var. Özellikle HDP’nin, PKK’nın acentası olduğu söyleniyor. HDP, çocukları kandırarak, tehdit ederek dağa gönderen bir parti durumuna düştü” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, “Annelerin sesine verilmelidir. Bu vicdanı olan herkesin vazifesi. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı” dedi.

HDP’ye hesap sorulsun

Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan ise şunları söyledi: “Araştırma komisyonun kurulması, acılı annelere büyük destek sağlar. Bu olaydan sorumlu olan HDP’ye Mecliste hesap sorulmalıdır. HDP’nin terör örgütü ile ilişkisi açık. Kökten çözmenin yeri de belli, Meclistir.” Yeni İhya-Der Başkanı Muzaffer Beber de, “Toplumun ve STK’ların desteğinin ardından, annelerin sesi mutlak Meclis’te de duyulmalı. Faydaları olacaktır. En azından farkındalık oluşturulur” dedi.

Avrupa’dan ilk destek

Öte yandan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström de anneleri ziyaret etti. Wienen, “Bu büyük acıyı, yakarışı biz de dinledik. Bunu gerekli yerlere mutlaka ileteceğiz” dedi.