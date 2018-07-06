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Anne-kızın üstünden çıkanlar dehşete düşürdü!

Malatya'da bir yolcu otobüsünde üzerlerinde saklı 8kilo 500 gram toz esrarla yakalanan anne-kız 2 kadın tutuklandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:09
Anne-kızın üstünden çıkanlar dehşete düşürdü!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti.

Kale ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen ve kimlik kontrolünde yaralama suçundan arama kaydı bulunduğu anlaşılan kadının üst aramasında beline sarılı 6 kilogram toz esrar bulundu.

Kadının annesinin de otobüste olduğunu belirleyen ekipler, zanlının üst aramasında ise aynı yöntemle saklanmış 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuları İstanbul'a götürdükleri belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:09
  1. İstanbul
  2. Anne kız
  3. uyuşturucu

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  • CERAHAMCERAHAM53 dk önce
    ISTE KADINLARIMIZ DEDIGIMIZ NAMUSUZLAR COCUGU VAR VE COCUKLARIMIZI ZEHIRLEMEK ICIN UYUYSTURUCU SATIYORLAR SONRADA EKMEK PARASI ADI ALTINDA YAPTIKLARI HAINLIKLERIN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR BU MILLET NE VAKI INSAN OLACAK BILMIYORUM DERTLERI TEMBELIK VE NASIL CALICAM NASIL KANUNSUZ HAINLIK YAPICAM DIYE SANKI YARISIYORLAR BUNLARIN NESINE ACIYACAKSIN SEN ONLARA ACIRSAN UYUSTURUCUYLA ZEHIRLEDIKLERI COCUKLARIMIZA KIM ACIYACAK GENLIGIMIZI ZEHIRLIYOR BU NAMUSUZLAR:
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