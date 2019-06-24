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Anne karnındaki bebeğin saçı mide bulantısı yapar mı?

Gebelik döneminde yaşanan mide bulantıları gerçekten bebeklerin saçlarıyla mı ilgili? İşte, bilim dünyasını hayrete düşüren o deney…

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:57
Anne karnındaki bebeğin saçı mide bulantısı yapar mı?

Toplumumuzda yerleşik bir düşünce vardır; anne karnındaki bebeğin saçları çoksa mide bulantısına yol açar. Aslına bakılırsa bu inanış sadece Türk toplumuna ait değil. Dünyanın birçok yerinde bu düşünceye inanılıyor. Uzunca yıllar boyunca bu düşüncenin bir hurafe olduğunu düşünen bilim insanları herkesi şaşırtan bir deneye imza attı.

İddialar yerle bir oldu

Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nde yıllardır tartışılan 'bebeğin saçı varsa annenin midesi bulanır' iddiasına açıklama getirmek için bir deney yapıldı. Bilim insanları 64 hamile kadını gebelikleri boyunca takip etti. Doğumdan sonra ise dünyaya gelen her bebek hastane odasında deneyi gerçekleştiren bilim insanlarınca ziyaret edildi. Sonuç mu? Bilim insanlarının tüm iddiaları yerle bir oldu.

Büyüklerimiz haklı çıktı!

64 kadından 28'i gebeliği boyunca mide ekşimesi ve mide bulantısı sorunu yaşadı. Söz konusu bu 28 kişiden 23'ünün dünyaya getirdiği bebeklerin ise saçları bir hayli fazlaydı. Gebeliği boyunca mide sorunu yaşamayan 12 kadının ise dünyaya getirdiği bebekler ya saçsızdı ya da saçları ortalama uzunluğun çok çok altındaydı. Deneyi gerçekleştiren ekip ise çıkan sonuç karşısında bir hayli şaşırdı. Söz konusu çalışmanın daha fazla denekle yenileneceği ve kesin sonucun bu şekilde açıklanacağı belirtildi. Ancak bilimsel çalışmayı gerçekleştiren ekibin başındaki isim "Yüzlerce kez insanlara bebeklerin saçlarının annelerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledik. Hatta çoğu zaman bu iddiayı savunanlara saçmaladıklarını söyledik. Ama bu çalışmanın basına yansımasının ardından kalbini kırdığımız o insanlardan çok fazla azar işittim" dedi.

Peki, bilim insanları ne diyor?

Bilimsel çalışmayı değerlendiren uzmanlar, bebeğin saçlarının doğrudan anneyi olumsuz etkilemediğini savunuyor. Onlara göre gebelik döneminde anne vücudunda salgılanan hamilelik hormonlarının annenin mide sorunu yaşamasına yol açtığı belirtiliyor. Bu hormonların aynı zamanda rahimdeki bebeğin saçlarının hızlı uzamasına yol açma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:57
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