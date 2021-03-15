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Sağlık Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebek cinsiyeti kaçıncı hafta anlaşılır?
Sağlık

Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebek cinsiyeti kaçıncı hafta anlaşılır?

İnsanlar kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet olarak ikiye ayrılır. Nesillerin devam edebilmesi için de iki cinsiyet birleşir, aile kurarlar. Ailenin en büyük özelliklerinden biri de çocukların, yeni insanların dünyaya gelmesidir. Çocuk sahibi olacak ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri de anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebek cinsiyeti kaçıncı hafta anlaşılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-15 09:55:00 -
Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebek cinsiyeti kaçıncı hafta anlaşılır?

Eski dönemlerde çocuk sahibi olacak olan aileler, çocukları doğana dek cinsiyetleri hakkında net bir bilgiye ulaşamıyorlardı. Fakat modern tıbbın geliştiği zamanda ultrasonografi cihazlarıyla anne karnındaki bebeğin cinsiyeti daha doğmadan evvel belli oluyor. Aileler bebeğin cinsiyetini ne zaman öğreneceği konusunda araştırma yapıyorlar. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebek cinsiyeti kaçıncı hafta anlaşılır?

Yeni bir aile üyesi dünyaya gelecekse aileler çok heyecanlı bir dönem geçirirler. Bu dönemde aynı zamanda yeni aile üyesinin cinsiyeti de çok merak edilir. Aynı zamanda cinsiyete göre elbiseler, ayakkabılar alınacak, oda süslemesi yapılacaktır. Bebeğin cinsiyeti ultrason yöntemi ile belli oluyor. Anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin belli olması hamileliğin 3. ay sonlarında veya 4. ayında gerçekleşir. Hafta olarak da en az 13. veya 14. haftasında anne karnındaki bebeğin cinsiyeti belli olur.

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