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Yerel Anne ile oğlundan 90 milyon TL'lik dolandırıcılık vurgunu iddiası!
Yerel

Anne ile oğlundan 90 milyon TL'lik dolandırıcılık vurgunu iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 21:39:00 -
Anne ile oğlundan 90 milyon TL'lik dolandırıcılık vurgunu iddiası!

Nevşehir'de, topraktan ev satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen emlakçı A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54), 57 kişiyi toplamda 90 milyon TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nevşehir'de, topraktan ev satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen emlakçı A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54), 57 kişiyi toplamda 90 milyon TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nevşehir'de, emlakçılık yapan A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54), topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi.

57 KİŞİDEN 90 MİLYON TL ALMIŞLAR

Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi.

ANNE-OĞUL MUĞLA'DA YAKALANDI

Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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