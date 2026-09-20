Anne ile kızının öldüğü ilaçlama davasında 18 yıllık ceza bozuldu, Çatuk'a 12 yıl hapis

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusunun evinde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden Türkan Sabancılar (37) ile kızı Elif Sude Sabancılar'ın (10) ölümüne ilişkin davada ceza değişti: İlaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a ilk yargılamada verilen 18 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından orantısız bulunarak bozuldu, yeniden görülen davada ceza 12 yıla indi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Çatuk'u "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İlk kararda beraat eden iki sanıktan, ilaçlamada Çatuk'la birlikte çalışan üvey oğlu Burak Akça'nın "Taksirle öldürme" suçundan beraatini ise Yargıtay oy birliğiyle onadı.

Komşu aile ilaçlamadan bir gün sonra rahatsızlandı

Olay 14 Haziran 2023'te yaşandı. Cibuti uyruklu Ramadan Abass Aden, Keçiören'deki evinde haşere ve tahtakurular nedeniyle ilaçlama yaptırmak için internetten ulaştığı İbrahim Çatuk ile 3 bin liraya anlaştı. Çatuk, işlemi üvey oğlu Burak Akça ile birlikte yaptı.

İlaçlamadan bir gün sonra aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı. Hastaneye başvuran anne ile kızı hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni alüminyum fosfit zehirlenmesi olarak belirlendi; evde kullanılan alüminyum fosfit içerikli ilacın depo ve ambarlarda zararlı böcek ve kemirgenlerle mücadelede kullanıldığı tespit edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk yargılamada Çatuk'a aynı suçtan 18 yıl hapis cezası verildi; Akça ile ev sahibi Aden beraat etti. İstinaf başvurularını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi başvuruları esastan reddedince taraflar kararı temyize taşıdı.

Yargıtay suç vasfını doğru, ceza miktarını yanlış buldu

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Çatuk'un eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ve eylemin suç vasfının doğru belirlendiğini kaydetti. Daire, sanığın 2 kişinin ölümü ile birden fazla kişinin hafif şekilde yaralanmasına asli kusuruyla neden olduğunun kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası belirlenmesi gereken suçta, ilk derece mahkemesinin temel cezayı 12 yıl olarak belirlemesi ise hukuka aykırı bulundu. Kararda, sanığın kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılabileceği, ancak cezanın işlenen fiille orantılı olması gerektiği vurgulandı.

Daire, temel cezanın 12 yıl olarak belirlenmesini "Benzer olaylarla karşılaştırıldığında eylem ile ceza arasındaki muvazeneyi bozacak şekilde ve orantılılık ilkesine aykırı" bularak sanığa fazla ceza tayin edildiğine hükmetti. Taksirli suçlarda temel ceza belirlenirken "Suçun işlenmesinde kullanılan araçlar" ölçütünün gerekçe olarak kullanılamayacağını da kaydeden Yargıtay, mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu ve dosyayı yeniden değerlendirme yapılması için Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.