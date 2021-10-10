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Kadın - Aile Anne çocuk atölyesi
Kadın - Aile

Anne çocuk atölyesi

Yıldırım Belediyesi, toplumun her kesimine olduğu gibi çocuklara yönelik de önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:47:00 -
Anne çocuk atölyesi

Yıldırım Belediyesi, toplumun her kesimine olduğu gibi çocuklara yönelik de önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi bu kapsamda, ilçede yaşayan çocukların anneleri ile birlikte nitelikli zaman geçirebilmesi hedefiyle ‘Anne Çocuk Atölyesi’ni başlattı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde 50 ailenin katılımıyla gerçekleştirilen atölyede, çocuklar anneleriyle keçeden oyuncak yaparak keyifli dakikalar geçirirken, etkinlik sonunda müzik eşliğinde drama etkinlikleri yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yönelik yaptığımız en büyük yatırımımızın evlatlarımız olduğu bilinciyle, çocuklarımız için pozitif ayrımcılık yaparak, onlarla ilgili olan her şeyi önceliyoruz. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi olarak, çocuklarımızın anneleri ile kaliteli zaman geçirebilmesi anne çocuk atölyesini başlattık. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde katılımcılarımız keçeden oyuncak yaptılar. ‘Barış Manço Kültür Merkezi’mizde ayda iki kere yapacağımız anne çocuk etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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