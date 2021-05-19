Anne babalar dikkat! Sanal misyonerler rahat durmuyor

Nesillerimizi felakete sürükleyen misyoner tehdidine neden önlem alınmıyor?

Milli Gazete'nin haberine göre, sanal misyonerlik faaliyetleri yürüten ‘kampusweb .com’ adresli bir internet sitesi son dönemde dijital dünyada verdiği reklamlarla dikkat çekiyor. ‘Nasıl Hıristiyan olunur?’, ‘İsa Tanrı mı?’ ve ‘Tanrıya ulaşmak’ gibi sapkın sloganlarla ciddi bir reklam çalışması yapan misyoner grubun hedefi gençler. Yüksek maliyetli reklam çalışmaları yapan ve bilgilerine ulaştığı gençlere ‘Ruhsal Yolculuk Serisi’ başlıklı bir e-posta dizisiyle kancayı takan sanal misyonerlerin nihai amacının ne olduğu ve kimler tarafından fonlandığı ise bilinmiyor.

Misyonerlerin dijital dünyadaki ifsat çalışmaları devam ediyor. Uzun yıllardır “kampusweb .com” adresli bir internet sitesi üzerinden çalışmalarına devam eden bir misyoner grubun son dönemde arttırdığı reklam çalışmaları dikkat çekiyor. Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepleri başta olmak üzere klasik Hıristiyan inanışını reddeden bu misyoner grubun hedefi doğrudan genç nesillerimiz. “Kampusweb .com” internet adresi üzerinden yayınlanan sapkın makalelerle beyin yıkayan mason grup, yıllardır toplumun ahlaki ve dini hassasiyetlerini hedef almasına rağmen hiçbir şekilde engellenmiyor. Yüksek maliyetli reklam çalışmaları yapan; gençleri hedef alan ve toplum yapımızı tehdit eden bu misyoner grubun kim ve ya kimler tarafından fonlandığı ise bilinmiyor.

Neden önlem alınmıyor?

“Nasıl Hristiyan olunur?”, “İsa Tanrı mı?” ve “Tanrıya ulaşmak” gibi reklam sloganlarıyla dikkat çekmeye çalışan sanal misyonerler gençlere ulaşmak için her yolu deniyor. Son dönemde sosyal medya, mobil uygulamalar, haber siteleri başta olmak üzere internetteki reklam faaliyetleriyle dikkat çeken misyonerler, ‘kampusweb.com’ adresine tıklayanlara adeta kanca atıyor. Tahrif edilmiş İncil üzerine yayınladıkları sapkın makalelerle beyin yıkamaya çalışan misyonerler, “Ruhsal Yolculuk Serisi” başlıklı bir e-posta dizisiyle de toplum yapımızı doğrudan hedef alıyor. Büyük bir tehditle karşı karşıya kalan gelecek nesillerimizi misyonerlik tehdidine karşı korumak için hiçbir önlem alınmaması da tepkilere neden oluyor.