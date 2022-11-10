Anne babalar dikkat! Kısa ara tatil, nasıl verimli geçirilir?

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatilde yapılabileceklere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bir haftalık ara tatilin hem çocuklar hem de ebeveynler açısından verimli geçirilmesinin önemine işaret eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Öncelikle öğrencilerin dinlenmesini sağlamak önemlidir. Birçok okulda ilk sınavlar tamamlanmış olarak öğrenciler ara tatile çıkıyor. Bu sebeple öğrencilerin yorucu ve stresli bir dönemden çıkmış olduklarını göz önünde bulundurmak gerekir” dedi.

Yatma saatinde sınırlı esnemeler yapılabilir

Ara tatilin kısa bir zaman dilimi olması sebebiyle öncelikle dikkat edilmesi gereken konuların başında uyku düzeni geldiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocukların yatma saatlerinde sınırlı esnemeler yapmak, okul dönemi başladığında zorlanmalarının önüne geçecektir. Yatma saatlerine dikkat etmenin yanı sıra uyanma saatlerinin de çok geçe kalmamasına dikkat etmek hem düzenin bozulmasını engelleyecek hem de tatil günlerinin verimli geçmesine yardımcı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Teknoloji kullanımında belli kurallar olmalı

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konunun ise teknoloji kullanımı olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bazen ebeveynler bütün bir dönem yorulan ve sıkılan çocuklarını özellikle teknoloji kullanımında özgür bırakıyor. Bu tutum birçok sorunu beraberinde getireceği için okul döneminde de tatil döneminde de teknoloji kullanımı belirli kurallarla sınırlandırılmalıdır” diye konuştu.

Ebeveyn de kendini sınırlamalı

Bu sınırın çocuğun yaşına ve duygusal gelişimine uygun olarak, çocuğun da katılımıyla belirlenmesi ve istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, şunları söyledi: “Bu sınırı uygularken ebeveyn olarak bizlere de önemli bir rol düşüyor. Bizler de teknoloji kullanımımızla çocuklarımıza uygun şekilde örnek olmalıyız. Elimizde telefonla geçirdiğimiz zamanlara şahit olan çocuğumuza teknolojiyi sınırlı kullanması gerektiğini öğretmek mümkün değildir. Bu sebeple çocuklarla geçirdiğimiz vakitlerde bizler de teknolojik aletlerimizi sınırlı kullanabiliriz. Tablet, telefon ya da bilgisayarı sınırlayarak çocuğumuzun farklı etkinliklerde kullanacağı vakti çok daha fazla olacaktır. Bu vakti verimli kullanabilmek için çocuğumuzun yaşına uygun, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alarak planlamalar yapmak uygun olacaktır.”

Sosyalleşmesine imkân sağlayın

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Okul günlerinde zaman bulunamayan aktivitelere öncelik vermek hem çocuğunuzla verimli vakit geçirmenize olanak sağlar hem de çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunur. Örneğin birlikte gidilebilecek sinema, tiyatro, konser ya da müze gibi gezilecek yerlere planlar yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuğunuzun arkadaşlarıyla bu gibi planlar yaparak sosyalleşmesine katkıda bulunmanız da yararlı olacaktır” dedi.

Kitap okuma ve ders tekrarı da yapılmalıdır

“Eğlenmek ve dinlemenin öncelikli olduğu bu tatil günlerinde akademik alandan da tamamen uzaklaşmamak gerekir” diyen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocukların bir hafta kadar kısa bir süre olan bu ara tatilden sonra hızla devam edecek okula adapte olmalarını kolaylaştırmak için her gün kitap okumak, ders tekrarı yapmak ve de test çözümü yapmak gibi hedefler belirlemek uygun olacaktır. Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmesi, kalıcı bir öğrenme ve akademik başarıyı sağlayacaktır. Bu sebeple tatil dönemlerinde de derslerden uzaklaşmamak, tekrar çalışmaları yapıyor olmak önemlidir.” dedi.