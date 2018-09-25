Anne babalar dikkat! Çocuklarınızla ilgilenmezseniz...

yeniakit.com.tr özel haber

Okulların açılmasıyla öğrencileri uzun soluklu bir eğitim dönemi beklerken, gençler için büyük tehlikeler de kapıda. Yaşlarının verdiği heyecanla hayatı toz pembe gören gençler, anne ve babalarına 'pembe yalanlar' söyleyerek tehlikeli maceralarla hayatlarını ve geleceklerini riske atabiliyor.

Çocuklarıyla ilgilenmeyen ve onları kendi haline bırakan ebeveynlerin pişmanlık dolu hikayeleri, yıllar boyu gazetelerin 3. sayfalarında acıklı haberler olarak okurların yüreklerini dağladı. Yaptığı haberlerle nesillerin bozulmaması adına büyük gayret gösteren Yeni Akit ise ebeveynleri yıllardır çocuklarıyla ilgilenmeye ve onlarla kaliteli zaman geçirmeye çağırıyor.

KIŞ AYLARINDA EV İLE OKUL ARASINDA BUNALIYORLAR

Kış aylarında ev ile okul arasında mekik dokuyan lise öğrencileri, yaşlarının verdiği dinamizm ile gezip dolaşmak istiyor. Bu döngünün biraz olsun dışına çıkmak isteyen gençler, ders çalışma bahanesiyle arkadaşlarıyla macera arayışına giriyor. Büyüklerin sözlerini dinlememenin çekici hale geldiği 15-18 yaş grubundaki bu gençler, sonuçları büyük felaketlere yol açabilecek 'pembe yalanlara' işte tam da bu noktada başvuruyor.

Arkadaşına ders çalışmaya gitmek, kütüphanede ders çalışmak, kitap almaya gitmek, ödev için hazırlık yapmak gibi bahanelerle metropol şehirlerdeki aldatıcı renklerin büyüsüne kapılan ve genç yaşta yalana alışan körpe dimağlar, toplum ve ailelerin sağlıklı nesiller yetiştirme vazifesini yerine getiremediğini gösteriyor.

GELECEK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Toplumun temeli olan ailelerin erdemli bireyler olarak topluma kazandırmaları gereken evlatları üzerinde dönen kapitalist Batı oyunları, gençlerin heyecanları ile birleştiğinde felaketler yaşanabiliyor.

Anne ve babalarından gizli olarak alkol, uyuşturucu ve gayrimeşru ilişkiler yaşayan gençler, ileride büyük pişmanlıklara sebep olacak yollara girerek değerlerini de kaybedebiliyor.

İLGİSİZ ANNE-BABALARIN ÇOCUKLARI YALANA BAŞVURUYOR

İlgisiz anne babaların çocuklarının çok daha sık yalan söylediği bilimsel verilere dayanırken, uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerinin önemine dikkat çekiyor. Fizyolojik ve psikolojik gelişim süreçlerinde hata yapmaları olağan gençlerin anne ve babalarına bu konuda büyük görev düşüyor.