Anne babalar dikkat! Bu çekirdekler zehirleyebilir, çocuklarınızdan uzak tutun

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, bazı meyve çekirdeklerini tüketme ile ortaya çıkan siyanid zehirlenmesi hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında bolca tükettiğimiz meyvelerin çekirdeklerini tüketmememiz gerektiğini açıkladı uzmanlar. Özellikle çocukların farkında olmadan yuttukları bu çekirdekler onları zehirleyebilir, aman dikkat diyelim!



Birçok meyvenin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli madde olan amigdalin, bağırsaklarda çözünür ve ortaya siyanür bileşiği olan siyanid'in ortaya çıkmasına neden olur. Toksik etki gösteren bu madde zehirlemekle kalmaz ölümlere bile yok açabilir.

ZEHİRLENME İŞARETLERİNE DİKKAT!

Zehirlenme işaretlerinin arasında; nefesteki acı badem kokusu, alınan kan örneğinin parlak kırmızı olması, kan şekerinin yükselmesi bulunur. Aynı zamanda EKG'de oksijen azalması nedeniyle ST yükselmesi de önemli bir işarettir.

Zehirlenme ortaya çıktıktan sonra solunum düzensizliği, yüksek ateş, havale, düşük tansiyon, morarma ve solunum yetmezliği meydana gelebilir. Göz bebekleri genişler ve cilt rengi kırmızıya dönüşür.

HANGİ MEYVELERİN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEMELİYİZ?

Başta anne adayları ve çocukların bu meyvelerin çekirdeklerini kesinlikle yememesi gerekiyor; Şunu da unutmamanız gerekiyor: Oral yolla oluşan zehirlenme sonucu kişi kusturulmamalı. Zehirlenmeye sebep olan yiyeceğin ne olduğu bulunmaya çalışılmalı.

-Kayısı çekirdeği

-Zerdali çekirdeği

-Kiraz çekirdeği

-Şeftali çekirdeği

-Elma çekirdekleri

-Acı badem

Kaynak: Mynet