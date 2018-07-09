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Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli

Türkiye kamuoyu son günlerde peşi sıra gelen kayıp çocuk vakalarıyla büyük şok yaşadı. Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara isimli yavrularımızın acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, kayıp çocuklarla ilgili üzücü haberler peşi sıra geldi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli

Hatay’da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenlerinin bulunduğu açıklandı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, çocuklara mahremiyet eğitiminin verilmesinin şart olduğuna dikkat çekerek, anne babaların evlatlarıyla daha fazla ilgilenmesi ve takipçileri olması gerektiğine vurgu yaptılar.

MAHREMİYET ÖĞRETİLMELİ

Sosyolog Hülya Şekerci, “Çocuklara mahremiyet eğitimi vermek ve mahremiyeti öğretmek şart. Bilinçli denetim şart. Sorunlu insanların olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bunun dozunu da iyi vermek lazım.  Fazlası bütün topluma karşı çocukta bir endişe oluşturur” şeklinde konuştu. Sapık ruhlu insanların her yerde olabileceğine dikkat çeken Şekerci, “İnsanlar genelde büyük şehirlerden korkuyorlar ama kötü niyetli insanlar her yerde olabilir. Küçük yerlerde insanlar kendilerini daha güvende hissederek bu denetimleri zayıflatıyorlar. Bu zayıf denetimden de birileri istifade ediyor” ifadelerini kullandı. Eğitimci yazar Ercan Çifci de, “Köklerimizden kopmadan yepyeni bir edep ve hayâ inkılabı yapmamız lazım. Aile içi tarafları birbirine kışkırtıcı cezaları binlerce yıllık kültürümüzden süzerek yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Büyük bir edep seferberliği şart” ifadelerini kullandı. Seküler kesimin ikiyüzlü tavrına da dikkat çeken Çifci, “Birtakım odaklar bir elleri ile sapkınlığı meşrulaştırırken diğer elleri ile güya fuhşiyata karşıymış gibi görünüyorlar. Sürekli işkence yapılan hayvanlar, kaçırılan çocuklar, tecavüz, taciz haberleri ile zihinler bulandırılmak, kitlelerde korku ve endişe oranı artırılmak isteniyor” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
  1. Hatay
  2. Bitlis
  3. çocuk

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