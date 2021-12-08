Anne babalar bu habere dikkat: Çok sayıda oyuncak alırsanız...

Gelişen teknoloji oyuncaklara da yansıdı. Yapılan bilimsel araştırma ise çocukların fazla oyuncak olan bir ortamda derinlikli ve uzun süreli oyun oynayamadığı gösterildi. Az oyuncak yaratıcı oyun kurma becerilerini geliştiriyor. Araştırma Infant Behavior and Development adlı hakemli dergide yayımlandı.

Psikiyatrist Doç. Dr. Veysi Çeri “oyuncak zehirlenmesi” adını verdiği bu durumun dikkat dağınıklığına ve iletişim sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Oyuncak seçerken teknolojik oyuncaklar yerine basit oyuncaklar tercih edilerek hayal gücünün gelişimine katkı sağlanmalı.

Aydınlık'tan Özlem Konur Usta'ya konuşan Doç. Dr. Veysi Çeri "Bol ışıklı elektronik oyuncakların fayda bir yana odaklanmayı güçleştirdiği için zararlı olduğunu net bir şekilde biliyoruz" dedi.

Veysi Çeri ile yapılan röportaj şöyle:

Bir oda dolusu oyuncak...

-Genel olarak fazla oyuncağın daha fazla duyuya hitap ettiği ve gelişimi destekler gibi bir algı var. Araştırma bu algıyı düzeltiyor…

Oyuncaklar çocuk gelişimi için hayati önemde. Nöromotor, kas iskelet, beyin gelişimi, 5 duyunun gelişimi açısından oyuncaklar çok değerli bir fırsat sunuyor. Sosyalleşmeyi de olumlu etkiliyor. Genel kanı, daha fazla oyuncağın gelişimi etkileyeceği yönünde. Ama bu yanlış. Tıpkı beslenmede olduğu gibi fazlası zarar. Oyuncağın belirli sınırlar içinde faydası var. Ortamda çok oyuncak olması çocuğu uyaran bombardımanına tutuyor. Konsantrasyon zayıflıyor. Onlarla oyun oynamıyor, her birini tek tek kurcalayıp bırakıyor. Bir oda dolusu oyuncak, anne baba ya da çevrelerindekilerle etkileşimi de azaltıyor. Bir ortamda 4-8 arası arası oyuncak bulunması ideali.

-Bu durum çocuğun gelecekteki yaşamını da etkiliyor mu?

Davranışlarımızı, duygularımızı düzenleme, konsantrasyon gibi özelliklerimiz 8 yaşına kadar gelişimini tamamlıyor. Dürtü, duygu öz denetiminin bu yaşa kadar gelişememesi gelecekte bu alanlarda yeterli olgunlaşmanın sağlanamamasına ve dikkatle ilgili sorunlara yol açabilir. Aynı şekilde yeteri kadar serbest zamanı olmayan, diğer çocuklarla serbest bir şekilde etkileşime girecek vakti olmayan çocukların da konsantrasyon sorunu yaşadığını gösteren araştırmalar var. Dikkat dağınıklığının günden güne artma nedeni de çocuklara yeterince boş zaman tanınmaması olabilir.

Fazla sayıda oyuncak zihni zehirliyor

-Buradan geri dönüş yok mu?

İnsanoğlunun en büyük özelliği zamanla çeşitli müdahalelerle geri kalmış, eksik kalmış yönlerini geliştirebilmesi. Aynı sol kolunu bir nedenle kullanamayan birinin birkaç ay o kolunu kullanmakta zorlanması ancak düzenli egzersizle kolunun yeniden eski haline dönmesi gibi. Bu imkanı tanıyacak etkinliklere gereksinim var. Örneğin fiziksel aktivite beynin her bölgesini çalıştıracak değerli bir etkinlik. 2-6 yaş arası çocukların mutlaka fiziksel aktivite içinde olması gerekiyor. Dört duvar arasında, oyuncak dolusu bir odada çocuk ne hayal kurabiliyor ne de onlarla uzun süreli oyun oynayabiliyor. Bir anlamda fazla sayıda oyuncak zihni zehirliyor.

Basit oyuncaklar alın

-Teknolojideki gelişmeler oyuncaklara da yansıyor. Mimikleri değişebilen insan yüzlü oyuncak bebekler, bol ışıklı oyuncaklar… Geçmişte oyuncakların daha sade olduğunu biliyoruz. Bu değişimin yansıması ne olacak?

Çocuklar, hayal gücü açısından en çok basit oyuncaklardan yararlanıyor. Bol ışıklı elektronik oyuncakların fayda bir yana odaklanmayı güçleştirdiği için zararlı olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bu tür oyuncaklar anne baba ve diğer çocuklarla etkileşimi de azaltıyor. Ben gülen oyuncak bebek bile olmamasını tercih ederdim. Çocuk oyun oynarken isterse o bebeği güler şekilde isterse ağlar şekilde hayal etsin. Çok süslü olması hayal kurma potansiyelini azaltıyor.