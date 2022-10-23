Anne-babalar aman dikkat! LGBT'den sonra, çocukların kanına şimdi de o diziyle giriyorlar

10 yıl boyunca 17 erkeği öldürme, parçalama ve yamyamlık suçuyla Amerika'da nam salan seri katil Jeffrey Dahmer'in hayatı Netflix tarafından dizi haline getirildi. Çocukların psikolojisini ve kurbanların ailelerini etkileyen dizi tüm dünyada büyük tepki topluyor. Babasının öldürülme şeklini diziden öğrenen Errol Lindsey'in kızı Tatiana Banks "Bunu hak etmiyorum" diyerek ateş püskürdü.

"Milwaukee Yamyamı veya Milwaukee Canavarı olarak da tanınan Jeffrey Dahmer, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Amerika'nın en ünlü ve en acımasız seri katillerinden biri olarak görülen Dahmer, 1978 ve 1991 yılları arasında 17 erkek çocuğunu vahşice öldürdü.

İşkence ve yamyamlık gibi ortak özellikleri içeren bu cinayetler tüm dünyanın kanını dondururken Dahmer'in soğukkanlılıkla işlediği suçlar uzun yıllar Amerikan ve dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Borderline kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu ve psikoz teşhisi konulan Dahmer, 28 Kasım 1994 tarihinde tutuklu olduğu Columbia Islah Tutukevi'nde başka bir mahkum olan Christopher Scarver tarafından kafasına aldığı ağır bir darbe sonucu öldü.

Hakkında birçok belgesel ve film yapılan Dahmer'in hayatı son olarak Netflix tarafından 10 bölümlük bir diziyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. "Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikâyesi" adlı yapım acımasız katilin cinayetlerini ve hayatını konu ediniyor.

7'den 70'e her yaş grubunun dikkatini çeken dizi büyük bir izlenme oranı elde ederken bazı kişilerin Cadılar Bayramı için ondan ilham aldığı ve onun gibi görünmek istediği fark edildi.

Alışveriş sitesi eBay, özellikle çocukların Dahmer gibi görünme konusunda hevesli olduğuna dikkat çekerek turuncu kostümler almak istediğini ve "Jeffrey Dahmer kostümü" şeklinde aratılmalar yapıldığını ifade etti.

Cinayet, işkence ve yamyamlıkla nam salan böylesine korkunç bir karakteri dizi olarak çocukların erişebileceği platformda yayınlamak aileler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor.

Tepkiler yalnızca bununla da sınırlı değil. Dahmer tarafından işkencelerle vahşice öldürülen 19 yaşındaki Errol Lindsey'in kızı Tatiana Banks'de babasına neler olduğuna dair detayları dizi aracılığıyla öğrenmiş oldu.

Milwaukee sokaklarında Jeffrey Dahmer ile karşılaşan Lindsey, Dahmer tarafından önce eve götürülmüş ve ardından zombi deneyi için kullanılmıştı. Önce ilaçla bayıltılan Lindsey, henüz hayattayken kafasına Dahmer tarafından bir delik açılmış ve bitkisel hayata sokulmak üzere beynine asit enjekte edilerek öldürülmüştü.

Babasına ne olduğunu yavaş yavaş aile üyeleri ve medya aracılığıyla öğrenen genç kadın, diziyi izlediğinden bu yana çok zor günler geçirdiğini ve geceleri uyumakta zorlandığını ifade etti.

Öte yandan Tatiana'nın halası Rita Isbell'de dizinin izin almadan kendine yer verildiğine öfke kusarak 'her şeyi yeniden yaşıyormuş' gibi hissettiğini söyledi.

"Dizinin bir kısmını, özellikle kendi kısmımı gördüğümde rahatsız oldum. Dizi için hiçbir zaman benimle iletişime geçilmedi. Platformun bunu yapmak konusunda ne hissettiğimizi sorması gerektiğini düşünüyorum.

Bana hiçbir şey sormadılar. Sadece yaptılar" diyerek Netflix'e ateş püsküren Rita Isbell "Aslında hala bu durumdan yas tutan insanlar olduğu için ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Hayatımın o bölümü kapanmıştı ve yeniden açtılar" şeklinde konuştu.

Oğlunun suçlarını 'romantize' ettiği gerekçesiyle dijital platforma dava açmaya hazırlanan Dahmer'in 86 yaşındaki babası Lionel Dahmer'de bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu dile getirmişti.

YASEMİN.COM / ÖZEL/NURSENA AKBABA