Anne babalar aman dikkat! 10 yaşındaki kız öğrenci kaçırılmaktan son anda kurtuldu

Bunun son örneği İstanbul Avcılar’da yaşandı. İstanbul Avcılar’da evinin önünde okula gitmek üzere servis minibüsünü bekleyen 10 yaşındaki kız öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran şüpheli bir şahsı fark edince durumu hemen annesine bildirdi.

Anne aşağı inince koşarak kaçtı!

Şüpheli şahıs, derhal evinden çıkıp kızının yanına koşan annenin ve öğrenci servisinin geldiğini görünce hızla olay yerinden kaçtı. Anne şahsı yakalamak üzere peşinden koşsa da şüpheli şahıs koşarak izini kaybettirdi.

Çocuklarınızı bir an bile yalnız bırakmayın!

Uzmanlar, kötü niyetli ve sapkın kişilerin küçük çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, anne babaları çocuklarını bir an bile sokakta yalnız bırakmamaları yönünde uyarıyorlar.