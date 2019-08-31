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Anne, baba ve kızın tabutları yan yana dizildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
Anne, baba ve kızın tabutları yan yana dizildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası anne ve kızı Ortaca’nın Akıncı Mahallesinde toprağa verilirken, baba ise Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.


Önceki gün gece saatlerinde Sarıgerme yol kavşağında İskender Özdemir yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs Ali Kök’ün kullandığı 48 RK 261 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Kök olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Yeliz Kök ile kızları 12 yaşındaki Işıl Kök kaldırıldıkları hastanede sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.


Kaza sonrası cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, buradaki işlemlerin ardından cenazeler Ortaca’nın Akıncı Mahallesindeki evlerine getirildi. Aynı aileden üç kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası bugün anne, baba ve kızı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.


Anne Yeliz Kök ve kızı 12 yaşındaki Işıl Kök Akıncı Mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Ali Kök ise yakınları tarafından alınarak doğum yeri olan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine götürüldü.


Aynı aileden üç kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası minibüs sürücüsü İskender Özdemir, jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Özdemir’in buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
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