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Anne baba ilişkisi bakın çocuğu nasıl etkiliyor!

Eşlerin birbiriyle ilişkisinin çocuğa nasıl yansıdığını sizler için araştırdık...

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:08
Anne baba ilişkisi bakın çocuğu nasıl etkiliyor!

Genellikle eşler aralarındaki olumsuz durumları çocuklarından zarar görmemeleri için saklar. Fakat çocuk kendinden bir şey saklandığını fark ettiğinde daha stresli bir hale girebilir.

Kendinden bir şey saklandığını anlayan çocuk değersiz hissedebilir ve kendini suçlayabilir. Çocuğun böyle bir durumla karşılaşmaması için ona anlayacağı bir dilden doğru bir şekilde yaşananları anlatmalısınız.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:08
  1. anne baba ilişkisi
  2. çocuk psikolojisi

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