Anne ayının panik anları kamerada

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, sabah saatlerinde sevimli bir olay yaşandı. Olay, 06.30 sıralarında Reşadiye-Niksar yolu üzerindeki Fatlı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Anayolda yürüyen üç ayıyı gören bir yolcu, cep telefonuyla bu anları kaydetmeye başladı. İki yavru ve bir anne ayının görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Yavrulardan birisi yolun üzerinde kalınca, anne ayı yavrusunu bulmak için çaba gösterdi. Bir süre sonra anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Bu doğa harikası anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.