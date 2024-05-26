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Yaşam Anne ayının panik anları kamerada
Yaşam

Anne ayının panik anları kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-26 09:11:00 -

Tokat'ta bir kişi yavrusunu arayan anne ayının panik anlarını kayda aldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, sabah saatlerinde sevimli bir olay yaşandı. Olay, 06.30 sıralarında Reşadiye-Niksar yolu üzerindeki Fatlı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Anayolda yürüyen üç ayıyı gören bir yolcu, cep telefonuyla bu anları kaydetmeye başladı. İki yavru ve bir anne ayının görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı. Yavrulardan birisi yolun üzerinde kalınca, anne ayı yavrusunu bulmak için çaba gösterdi. Bir süre sonra anne ayı ve yavruları gözden kayboldu. Bu doğa harikası anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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Yorumlar

Vatanperver

Bakk ayilari uyutalim diyirmuyuz köpekler ayulardan daha fazla saldiriii
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