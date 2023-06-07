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Yaşam Anne ayının o anları kamerada
Yaşam

Anne ayının o anları kamerada

Yeniakit Publisher
2023-06-07 16:14:00 -

Sivas’ta ayının yavrusunu ağzına alıp nehirden geçirdiği anlar böyle kaydedildi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir ayının yavrusunu ağzına alıp nehirden geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İmranlı ilçesi Körabbas köyüne sayaç okumaya giden Ahmet Cansız ve arkadaşları, dönüşte doğada fotoğraf çekilmek isterken ayı ile karşılaştı. Cansız ve arkadaşları ayıyı korkutmamak için sessiz davransalar da anne ayı yavrusunu ağzına alarak nehirden geçirdikten sonra ormanın içine girerek kayboldu. Cansız, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ahmet Cansız, ayıyı rahatsız etmemek için sessiz davrandıklarını ifade ederek, “İmranlı’nın Körabbas köyünde çalışırken köye yakın bir noktada şelale gördük. Fotoğraf çekilip ayrılacaktık. Manzarasından dolayı doğal bir fotoğraf çekilmek istedik. O sırada ayı ve yavrusuyla karşılaştık. Sessiz olup ayıyı rahatsız etmek istemedik. Bir anne şefkatinin neler yapabileceğini çektiğimiz videoda görebildik” dedi.

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